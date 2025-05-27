利物浦奪冠巡遊變悲劇　「紅軍」近半世紀多次離不開傷痛

英超球會利物浦（Liverpool）5月26日在利物浦市內舉行奪冠巡遊時，有汽車突然衝向人群，導致47人受傷，當中包括小童。事件令球會奪得第20個英格蘭頂級聯賽冠軍的歡樂氣氛蒙上陰影，亦為球會歷史再增添一宗悲劇。



利物浦在過去近半世紀曾發生多宗球迷意外，包括2022年在法國巴黎舉行的歐聯決賽，比賽開始前，大批球迷在聖但尼法國大球場（Stade de France）外聚集，並遭警方施放催淚氣體。

2022年歐聯決賽前，大批利物浦球迷未能入場，法國警方指大量人持假票，但紅軍一方反擊指無根據。（Getty Images）

法國時任內政部長、現任司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）當時將事件歸咎於英格蘭球迷行為不檢，並指他們手持虛假門票，但惹來英國傳媒及球會等的反駁。事隔數年後，達爾馬寧終於收回言論，承認當時沒有了解情況，稱事實上很多球迷遭違法人士搶劫而造成騷亂。他對此向利物浦球迷致歉，指他們確是感到不滿。

大批當日到場的利物浦球迷聯署入稟起訴歐洲足協（UEFA），就他們導致受傷的遭遇索償。歐洲足協3月曾要求駁回訴訟，但被法院拒絕。

1985年發生的希素球場慘劇，被形容為歐洲足協賽賽事的最黑暗時刻。（Getty Images）

利物浦在1985年的歐洲盃決賽同樣發生悲劇，當時一批意甲球會祖雲達斯（Juventus）球迷賽前在比利時希素球場（Heysel Stadium）遭利物浦球迷襲擊，前者嘗試逃避時，球場的圍牆因為無法承受壓力而倒塌，造成39人喪生、600人受傷。事件導致英格蘭球會一度禁止參加歐洲賽事多年，直到1990年代初才解禁。

而在1989年，利物浦與諾定咸森林的英格蘭足總盃四強賽事亦發生當地體育史上最嚴重致命慘劇，當時大批利物浦球迷進入錫周三（Sheffield Wednesday）主場希斯堡球場（Hillsborough）時，因為警方人群管制方式不當而導致人踩人，導致97名球迷喪生、766人受傷。

對於利物浦而言，希斯堡慘劇是球會甚至整個城市的永恆傷痛。（Getty Images）

利物浦和整個城市在這次慘劇除了承受難以想像的傷痛外，更遭當地報章《太陽報》誣衊為事件的元兇，結果遭利物浦及同市球會愛華頓的球迷聯手杯葛。英國政府在2012年公布慘劇真相，承認警方和球場職員當時失職；《太陽報》亦相隔多年終承認當時報導不當，為利物浦送上一個遲來的清白。