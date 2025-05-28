利物浦車撞人｜增至65人傷　司機涉企圖謀殺　英王查理斯表難過

英國警方5月27日表示，英超球隊利物浦前一天勝利巡遊期間發生的汽車衝撞人群事件，受傷人數增至65名。被捕53歲白人司機涉嫌企圖謀殺、危險駕駛、吸毒後駕駛，目前仍被拘留。警方指出，傷者中約有50人送院治療，當中仍有11人留醫，均情況穩定。



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尾隨救護車繞過警方路障

默西塞德郡（Merseyside）警方表示，事發時一輛救護車正趕往救治心臟病患者，肇事司機跟着救護車，成功繞過警方路障。警方尚未公布被捕司機身份，但重申不認為涉及恐怖主義，也不認為有其他疑犯。美聯社稱，當局仍在調查事件起因及動機。

警迅速確認嫌犯為白人 市區市長指有助防止煽動仇恨

位於利物浦市中心的水街（Water Street）於27日仍被警戒線封鎖，路上搭起一個藍色帳篷，路上散落著球迷的物品，包括瓶子、利物浦球隊的旗幟。

利物浦市區市長洛芬林（Steve Rotheram）表示，警方於事後迅速確認嫌犯為白人男子，有效防止不實訊息在社交媒體傳播，避免煽動仇恨、製造分裂。分析認為，其說法是針對去年利物浦（Liverpool）以北海邊城鎮紹斯波特（Southport）的持刀襲擊事件，事後網上流傳疑犯為難民，觸發全國多地騷亂。

安妮公主訪利物浦 慰問救援人員

英王查理斯三世（King Charles III）在訪問加拿大期間發表聲明，稱這本該是一場歡樂的慶祝活動，卻以如此令人痛心的結局收場，令人難過。他又稱，利物浦以社區精神力量聞名，將為有需要的民眾帶來安慰和支持。

英國安妮公主（Princess Royal）同日到訪皇家利物浦大學醫院（Royal Liverpool University Hospital），慰問前一天參與救援的前線人員。