珠穆朗瑪峰登頂「塞車」　氣象預報全失準、大量初哥難倒登山客

本月，數百名登山者和他們的雪巴人嚮導在登山季結束前，頂着嚴酷的天氣，力拚在月底登山季結束前攻頂世界最高峰。雖然，有部分登山者在5月中旬順利登頂，惟當地天氣隨後急轉直下，許多人被迫撤退回基地營，包括想要挑戰第31次登頂紀錄的「登峰王者」凱米瑞塔（Kami Rita Sherpa）。所幸，他在5月27日順利完成登頂壯舉。



每年5月底前，是攀登珠峰的最佳時機，因登頂路線上的鋼梯和繩索會在月底時被移除，隨後季風帶來的大雨和惡劣天氣會讓登山活動全面暫停。

據尼泊爾登山部門統計資料顯示，截至5月底，一共有來自57個國家的468名外國登山者獲准攀登珠峰，另有數量相當的尼泊爾本地嚮導協助攀登。

不過，由於登頂「好天氣窗口」狹窄有限，眾人只能排隊綁在同一條安全繩上前進，形成著名的「珠峰塞車」景象。

資深尼泊爾登山嚮導凱米瑞塔（Kami Rita Sherpa）（IG@kamiritasherpa）

有雪巴人嚮導說：「在珠峰上，天氣是關鍵，但今年的天氣跟預測完全不一樣，加上專業登山者與新手混在一起，才會這麼擁擠、動作也慢。」他今年原本也打算攻頂，但因在山上生病而中途放棄。

有登山者表示，今年山上出現大量感冒和俗稱「昆布咳」（Khumbu cough）的高山症狀，不少人因此延後或放棄登頂。不少人因此認為，為了登山安全起見，應只開放予有經驗或通過基本資格的登山者挑戰珠峰。