日本81歲「富士山先生」39年來攻頂2240次　盼成功挑戰珠穆朗瑪峰

被許多登山者稱為「富士山先生」的日本81歲登山家實川欣伸，42歲時帶着家人首度登上富士山，退休後為挑戰紀錄瘋狂攻頂富士山，39年來已攻頂2,240次。實川欣伸11月23日受訪時稱，無論他多大年紀，都不會放棄登山的夢想。他未來還有很多目標，其中包括再度挑戰曾3次未能登頂的珠穆朗瑪峰。



日本媒體ENCOUNT於23日報道，實川欣伸從小就喜歡大自然，他中學2年級時已首次進行人生首次登山活動，但直到他42歲才跟家人第一次登上富士山。

圖為2016年3月1日，日本神奈川縣中井町看到日本富士山被白雪覆蓋。（Reuters）

他憶述，自己結婚並生了小孩後，就想帶他們一同登山。自己在那之前已登過日本各大山脈，但富士山卻有種截然不同的感覺。他感嘆：「（我）站在山頂時，就有一種彷彿成為神明的感覺」。

實川欣伸接着稱，由於他工作的地方，有很多來自海外的實習生，所以他每年都會帶同事登5到6次富士山。他2007年退休時總計已攻頂355次富士山。實川欣伸自2008年瘋狂增加登頂的次數，直到2023年富士山封山時已達到2,230次。

實川欣伸登上富士山那麼多次，挑戰珠穆朗瑪峰時卻遇滑鐵盧，他2014年首度挑戰時因發生大規模雪崩，最後不得不遺憾撤退。其後他再2度挑戰珠穆朗瑪峰，但都無功而回。

這張2003年5月18日在尼泊爾拍攝的照片中，可以看到珠穆朗瑪峰在海拔約8,850公尺的環境狀況。（Getty）

實川欣伸最後強調，他還有各種目標，包括一年登頂富士山100次，或共計登頂3,776次等。如果可能的話，甚至想再挑戰一次登上珠穆朗瑪峰。