珠穆朗瑪峰發現100年前一隻斷腳　或推前人類首次登頂時間29年

困擾無數登山家長達100年的謎題有望揭開，《國家地理》 （National Geographic）紀錄片拍攝團隊近日證實，今年9月於世界第一高峰珠穆朗瑪峰北坡冰川上發現一隻還穿着靴子的斷腳，基本證實是屬於1924年失蹤的英國登山家歐文（Andrew Irvine），惟團隊目前還沒有找到其遺體。這可能會改寫人類首次登頂時間，大大推前29年。



據該拍攝團隊表示，斷腳上的襪子和靴子繡有「AC Irvine」字樣，故相信很大機會就是歐文。他們相信歐文的遺體相信就在發現斷腳的位置附近。斷腳現時由中國西藏登山協會擁有，該協會負責珠穆朗瑪峰北側的攀登許可。

斷腳上的襪子和靴子繡有「AC Irvine」字樣，故相信很大機會就是歐文。（網上圖片）

假如能發現其遺體就可能找到他曾登上珠峰的證據，或將人類首次登上珠峰的時間推前29年，及將人類首次從北坡登頂珠峰的時間推前36年。歐文家人自願將 DNA 測試結果與遺骸進行比較，以確認他的身份。

紀錄片導演兼攝影師Jimmy Chin表示：「任何對珠峰的探險都是在追隨歐文和他的團隊的腳步。我們當然也不例外。這是個具有紀念意義和激動人心的時刻，我們只希望這最終能為他的親屬和整個攀岩界帶來安心。」

Jimmy Chin還透露，他們在看到斷腳的幾天前，發現了1933年英國探險隊的氧氣瓶。（網上圖片）

歐文的曾侄女兼傳記作者Julie Summers表示，當她得知消息感動得流淚，「從我七歲起，父親便向我們講述歐文登上珠穆朗瑪峰的故事，發現其斷肢的消息不論是在過去、將來，也將是個非凡而令人心酸的時刻。」

目前，有紀錄人類首次登頂珠峰為1953年5月29日，34歲的英國登山家Edmund Hillary與39歲的尼泊爾嚮導Tenzing Norgay一同沿南坡登上珠穆朗瑪峰。

不過，在他們之前有多支西方登山隊曾試圖征服珠峰。其中在1924年6月8日，來自英國的馬洛里（George Mallory）和當年團隊最年輕、只得24歲的歐文從北坡攻頂失蹤。馬洛里的遺體於1999年在海拔8150米處被發現，而他隨身攜帶的照相機失蹤，故無法確定他和歐文是否是登頂成功的世界第一人。

據了解，歐文當時也攜帶了其他探險者借給他的一部相機，若是能夠尋獲歐文遺骸並找到相機，就有可能解開他們是否登頂這項謎團，因此，尋找歐文的遺體成為不少登山家的夢想。

Jimmy Chin還透露，他們在看到斷腳的幾天前，發現了1933年英國探險隊的氧氣瓶，而該探險隊曾尋獲歐文的冰斧，因此他們判斷歐文的遺骸就在附近，團隊隨即採取迂迴路線移動，果然找到了歐文的靴子和斷肢。