法國LVMH副總裁：中國消費者正減少出境遊和支出　奢侈品市場疲軟

法國奢侈品集團路威酩軒（LVMH）副行政總裁比安奇（Stéphane Bianchi ）警告稱，中國消費者近期在出境遊和消費方面支出有所減少，反映奢侈品市場需求疲軟。



比安奇周三（5月28日）在法國議會的一場聽證會上對議員們表示：「過去三個月，中國遊客的境外旅遊和購物都出現減少。」

據LVMH公布的數據，該集團第一季度在包括中國在內的亞太地區，營收按可比口徑下滑11％。

LVMH（Reuters）

比安奇指出，考慮到關稅前景不明，目前尚不清楚美國市場的需求何時才能復甦。與此同時，LVMH的葡萄酒和烈酒產品將停止進一步漲價，「我們不可能無限制地提價。」

比安奇還表示，LVMH注意到中國消費者對本土品牌的興趣正在上升。雖然未具體點名，但他提到一些中國珠寶品牌的需求出現爆炸性增長。

LVMH近來在亞太地區市場表現不佳。去年，LVMH亞太地區（不包括日本）全年銷售額同比下降11%，淨利潤同比下跌17%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

