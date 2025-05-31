特朗普：下周將把外國進口鋼鐵關稅從25%增至50%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月30日（周五）在賓夕法尼亞州的一場集會中表示，他計劃將從外國進口的鋼鐵關稅從25%提高至50%，認為此舉將進一步向全球的鋼鐵生產商施加壓力，並保障美國的鋼鐵工業。



據路透社報道，特朗普在位於賓州的美國鋼鐵公司歐文工廠（US Steel Corporation-Irvin Works），向鋼鐵工人宣布加稅的消息，白宮其後宣布增加進口鋼鐵關稅將於下周生效。

美國白宮在社交平台宣布，下周將把外國進口鋼鐵關稅從25%加到50%：

據報道，有關鋼鐵及鋁的關稅是特朗普今年1月上任後最早實施的關稅措施之一。自3月起，特朗普政府現時對美國大部分進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅，此前他曾一度威脅對加拿大鋼鐵徵收50%的關稅，惟最終在與加拿大政府進行溝通後放棄了這項計劃。

報道指，根據232條款的國家安全授權，進口稅涵蓋原材料金屬及其衍生產品，種類繁多，例如不銹鋼水槽、燃氣爐、空調蒸發器盤管、馬蹄鐵、鋁製煎鍋和鋼製門鉸鏈。

2025年5月30日，美國賓夕法尼亞州美國鋼鐵公司歐文工廠（US Steel Corporation-Irvin Works），美國總統特朗普（Donald Trump）向鋼鐵工人發表講話。（Reuters）

根據美國國際貿易委員會資料網路系統檢索的數據，2024年有289個產品類別的進口總值達到1,473億美元（約1萬1552億港元），其中近三分之二為鋁，三分之一為鋼。