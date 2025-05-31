馬斯克last day獲特朗普贈白宮金鎖匙　紐時：吸毒成癮膀胱受損

全球首富馬斯克（Elon Musk）5月30日迎來為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮工作的最後一天，兩人一起在白宮見記者。特朗普讚揚馬斯克為美國作出的貢獻，並向其贈與一把白宮的金鎖匙。《紐約時報》同日報道，在馬斯克去年為特朗普積極助選期間，馬斯克吸毒的強度也比之前所知的要大得多。報道指馬斯克不但服用「搖頭丸」和「神奇蘑菇」，還因大量服用俗稱K仔的氯胺酮，導致膀胱受損。



據英國《衛報》報道，特朗普在記者會上對馬斯克大加讚賞：「伊隆（Elon，馬斯克的名字）對美國的貢獻在現代史上無與倫比。」

從現場的照片可見，全球首富馬斯克站在特朗普的右側，戴上印有由他領先的政府效率部（DOGE）字樣的黑色帽子，身穿「政府效率部之父」（Dogefather）的T恤。

特朗普對他讚譽有加：「伊隆不辭勞苦地工作，領導了幾代以來最全面、影響最深遠的政府改革計劃，他為華盛頓的行事方式帶來了巨大的改變。」

特朗普更指馬斯克不會完全離開政府。馬斯克則指他依然是特朗普總統的「朋友和顧問」。

馬斯克承認，儘管他引入的政府效率部未能在這4個月內為美國政府節省他曾承諾的「2萬億美元」開支，惟他堅信只要繼續現有的工作方向，最終將成功為美國政府節省上萬億美元的財政開支。

2025年5月30日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，全球首富馬斯克（Elon Musk，左）從美國總統特朗普（Donald Trump）手中接過白宮金鑰匙。（Reuters）

《紐約時報》同日報道，馬斯克去年向特朗普共捐贈約2.75億美元（約，協助其勝出11月的大選。自此，馬斯克成為特朗普最親密的盟友之一。據知情人士透露，他在那期間吸毒的強度也遠超以往所知。

據報道，馬斯克吸毒成癮。他告訴身邊人，他服用了過量的氯胺酮（俗稱K仔），令他的膀胱受損。

圖為2024年10月5日，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）於賓州為美國前總統特朗普（Donald Trump）站台。（Reuters）

此外，馬斯克還服用搖頭丸和迷幻蘑菇。根據看過他隨身攜帶藥盒的人指，馬斯克外出時會攜帶一個藥盒，裏面裝有大約20粒藥片，其中一些藥片上印有興奮劑阿德拉（Adderall）的標籤。

目前尚不清楚，現年53歲的馬斯克在今年入主白宮，並被賦予削減聯邦政府機構的權力時，他是否有吸毒。惟他近月的行為舉止反覆無常，曾侮辱其他內閣成員，曾經在公開場合疑似「行納粹禮」，並在一次訪談中說話含糊不清。

2025年1月20日，特朗普（Donald Trump）開展第二任美國總統任期當日，馬斯克（Elon Musk）在華盛頓 Capital One體育場的講台上做出疑似納粹禮的手勢。（Reuters）

同時，根據法律文件和訪談記錄，馬斯克的家庭生活也變得越來越動盪，因為他要處理好幾段錯綜複雜的戀愛關係，以及涉及日益增多的子女的私人法律糾紛。

報道指，馬斯克過往曾表示，他有服用氯胺酮治療憂鬱症，大約每兩星期服用一次。他還告訴自傳作者：「我真的不喜歡吸食非法毒品。」