特朗普指中國違反瑞士協議　美媒：中方未加快稀土出口審批成關鍵

在美國財長貝森特（Scott Bessent）指，與中國的貿易談判進度停滯後，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月30日在其社交平台撰文，批評中國完全違反與美國的協議。有美國媒體其後報道，自中美雙方在日內瓦達成「關稅休戰協議」後，中國並未加快在稀土出口方面的審批，是引發美方近日指責中方違背協議的主因。報道又提到，不少美國汽車生產商向特朗普政府抱怨，假如中國不加快審批速度，汽車工廠或會出現像新冠疫情期間的停工情況。



特朗普30日在其社交帳戶發文，批評中國，指「壞消息是，中國，或許對某些人來說不意外，完全違反與我們達成的協議。」

2025年5月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交帳戶發文，批評中國，指「壞消息是，中國，或許對某些人來說不意外，完全違反與我們達成的協議。」（X@TruthTrumpPosts）

《華爾街日報》同日引述知情人士報道，本月較早時候在日內瓦達成的協議取決於北京在關鍵礦產出口問題上作出的讓步。

知情人士指，在瑞士談判期間，美國貿易談判代表向國務院副總理何立峰提出，要求北京恢復稀土出口。作為回報，美國將同意90天的關稅休戰。知情人士又指，在與美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）進行漫長談判的最後數小時，何立峰同意了這項要求。

在最終達成的協議中，雙方暫停彼此向對方徵收的大部分關稅，這讓全球金融市場和投資者感到鼓舞。

報道指，然而自日內瓦會議以來，北京方面對稀土、以及製造汽車和晶片至關重要的礦產的出口許可審批依然緩慢。

這一切導致特朗普總統與其貿易官員在30日指責中國並未履行協議。

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室與馬斯克（Elon Musk，不在圖中）舉行記者會歡送後者離任「政府特別僱員」。（Reuters）

報道引述知情人士指，儘管中美雙方在日內瓦達成協議，惟美國商務部其後在5月12日發出警告，禁止「世界任何地方」使用華為的昇騰（Ascend）人工智能晶片，這個消息動搖了中方履行稀土方面承諾的意願。

北京方面認為這項警告是美國再次挑釁，並向華盛頓方面提出了抗議。

報道又提到，在特朗普政府30日指責中方惟有履行協議之前，許多美國企業，尤其是汽車製造商，已向特朗普政府抱怨北京遲遲未能批出稀土的出口許可。稀土對現代汽車的多個零部件生產至關重要。

據一位知情人士透露，一些公司已向白宮發出警告，如果中國不加快審批速度，汽車工廠可能不得不像新冠疫情期間那樣停工。

之前就有評論認為對稀土的出口管制已成為中國與美國博弈的「反制王牌」。中國在稀土等關鍵礦產供應鏈上佔全球主導地位。有內地學者更直言，美國在重稀土分離及提純技術上，落後中國20年。就算美國近來試圖通過「礦產外交」等方式擺脫對華依賴，惟短期內仍難以改變中國主導稀土供應的局面。