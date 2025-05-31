馬克龍：法國是中國的朋友　雖有分歧　仍展開合作

5月30日晚，為期3天的第22屆香格里拉對話會（簡稱「香會」）在新加坡開幕，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在開幕式主旨演講中表示，法國是中國的朋友，雖然法中兩國有時候存在分歧，甚至競爭，但也開展合作。



「香會」是由英國國際戰略研究所、新加坡國防部亞洲安全峰會辦公室聯合舉辦的年度論壇，是亞太地區安全對話機制中各國出席層級最高的「一軌半」對話機制，自2002年首次舉辦以來，「香會」已舉辦21屆，規模不斷擴大，成為討論亞太安全最具影響力的多邊平台之一。

香格里拉對話5月30日起在新加坡舉行，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在開幕禮發表演講（Reuters）

英國國際戰略研究所表示，來自40個國家的國防部長、高級官員、安全專家等約550人出席今年的會議。

自2002年「香會」開辦以來，馬克龍是首位在開幕式發表主旨演講的歐洲國家元首。

「法國希望通過這次高調外交行動，體現其 『大國外交』和 『歐盟戰略自主』的理念。」 北京外國語大學國際關係學院教授王朔對《環球時報》記者表示。

記者在 「香會」現場看到，新加坡防長陳振聲和英國國際戰略研究所的兩任行政總裁提前半小時就在門口等待迎接貴賓。

據新加坡《聯合早報》報道，馬克龍同時對新加坡進行國事訪問， 新加坡是馬克龍東南亞之行的第三站，他此前已到訪越南和印尼。公開報道顯示 ，馬克龍5月25日抵達越南時在社交平台發文表示，「法國是一個相信對話與合作的可靠夥伴，當一些國家選擇退出，法國選擇搭建橋樑。」路透社報道稱，馬克龍對東南亞三國訪問，表明東南亞在全球供應鏈和貿易不確定的情況下具有戰略重要性。

馬克龍在開幕式上表達了類似的觀點，路透社報道稱，馬克龍在發言中表示，美國和中國這兩個超級大國之間的分歧是目前世界面臨的主要風險，並強調巴黎與印太夥伴之間建立新聯盟的必要性，「我要明確的是：法國是美國的朋友和盟友，同時也是中國的朋友。儘管我們和中國有時存在分歧和競爭，但我們依然開展合作。」

王朔分析說，馬克龍試圖提升法國乃至歐洲在東盟地區扮演「穩定中間力量」的形象。不同於中美之間那種強勢的角色，展示自己是一個「非對抗性」「可靠」的合作夥伴。

上海外國語大學歐洲智庫研究中心主任高健對記者表示，法國參與亞太安全事務，很大程度上是基於一個預期：亞太地區是未來全球經濟的重要腹地和引擎，其希望通過「刷存在感」來確保在未來全球重要議題中不被邊緣化。

「一方面，法國認識到中國在軍事、經濟、政治和文化等方面在亞洲地區具有強大影響力。因此，法國等主要歐洲大陸國家在涉及中國相關問題上的表態較為謹慎；但作為西方國家，法國在涉及中國核心戰略利益的問題上，並不會完全與中國保持一致，在表態上仍會努力與美國主導的國家保持協調。」高健表示。

清華大學戰略與安全研究中心研究員周波在新加坡接受記者採訪時表示，法國等歐洲國家在印太的「存在」更多是象徵性的，由於國內面臨諸多問題，其國力和軍力已無法支撐實質性介入，更多是一種姿態展示。

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