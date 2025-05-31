美媒：白宮幕僚長遭人冒充身份　打電話發訊息　FBI調查中

美國聯邦調查局（FBI）據報正在調查一宗試圖冒充白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）的案件。一名身份不明人士近期涉嫌冒充懷爾斯身份，聯絡多名知名共和黨人和企業高層。



據《華爾街日報》引述消息人士稱，聯邦參議員、州長、美國企業高層等知名人士最近幾週收到一名自稱是白宮幕僚長的人發來的短訊和電話，其中一些通話中的聲音聽起來像懷爾斯，但政府官員認為這名冒充者使用AI來模仿懷爾斯的聲音。

2024年11月6日，美國佛羅里達州，圖為Susie Wiles出席特朗普勝選之夜演說。（Reuters）

部份知情人士還表示，當冒充者開始詢問有關特朗普（Donald Trump，又譯川普）的問題時，一些議員意識到有些詢問十分可疑，因爲懷爾斯本應知道這些問題的答案，且冒充的訊息據稱比懷爾斯通常的溝通方式更為正式。

美媒：手機通訊錄疑遭黑客入侵

報道稱，懷爾斯此前告訴同事，自己的手機通訊錄遭到黑客入侵，使得冒充者能夠存取美國多名知名人士的私人聯繫方式，涉事手機是她的私人手機，而非政府手機，聯邦調查局（FBI）官員已告知白宮，他們認為沒有外國政府參與其中。

一位白宮發言人表示：「白宮非常重視所有工作人員的網絡安全，此事仍在調查中。」