特朗普稱辭退國家肖像館長　斥支持DEI倡議　美媒質疑是否有權

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月30日發布社交網站帖文，宣告解僱國家肖像館（National Portrait Gallery）館長薩傑特（Kim Sajet），不過美媒則提出質疑，認為特朗普未必有權這樣做。



特朗普在帖文稱，在多人的要求與建議下，他決定辭退薩傑特，指對方是個極度偏袒的人，是「多元、平等、包容」倡議（Diversity, Equity and Inclusion，簡稱DEI）的強烈支持者，他稱「這對她的職位而言是極度不適合的」。

特朗普並稱將很快公布接任人選。

薩傑特擔任國家肖像館館長逾12年，一直致力於把更多當代藝術家帶到該館。

美媒質疑總統是否有權

美媒《紐約時報》指，尚不清楚美國總統是否有法律依據去解僱薩傑特，因國家肖像館屬於史密森尼學會（Smithsonian Institution）一部份，雖然此學會近3分之2的財政預算來自國會，但它獨立於聯邦政府。

報道指，一些法律專家認為由於總統並不直接控制該學會，因此他首先需要獲得史密森尼學會董事會的批准。在今年較早前，特朗普曾要求作為史密森尼學會董事會成員之一的副總統萬斯（JD Vance），對該學會實行改革。

圖為美國國家肖像館（National Portrait Gallery）館長薩傑特（Kim Sajet）（美國國家肖像館網站）

美媒：白宮擬削減學會財政預算

史密森尼學會由美國多間博物館及研究機構組成，據《華盛頓郵報》報道，在特朗普發布帖文的數小時後，學會秘書長Lonnie G. Bunch III向員工發電郵，講述白宮擬削減學會財政預算的新細節。