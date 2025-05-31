馬克龍夫婦「耍花槍」惹爭議 特朗普：要關好門
撰文：張子傑
出版：更新：
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux，又譯布麗吉特）早前被拍到離開專機時「打情罵悄」，有讀唇專家更解讀兩人的對話，稱馬克龍被罵「廢柴」。外界關注這對法國第一夫妻的感情是否出現警號，連美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）亦為他們提出建議。
《紐約郵報》5月30日報道，特朗普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）會見傳媒時，被問到馬克龍遭妻子「雙龍出海」的片段，稱「要關好門」。
特朗普形容有關片段不是好事，但指自己與馬克龍通話後，兩夫婦都非常好，稱他們都是好人。他表示自己很熟悉兩人，表示不知道他們當時發生甚麼事，不過他們都沒有事。
《每日快報》（The Express）引述分析馬克龍當天片段的讀唇專家指，總統專機的艙打開時，馬克龍專身面向布麗吉特，但遭對方以雙手推向臉部。
馬克龍發現飛機門已經打開及上鏡後，似乎顯得不自在，並隨即向外界揮手打招呼。他之後走向妻子，再試圖令自己冷靜，並叫布麗吉特一起走。
而在兩人步出機艙時，氣氛再度惡化，馬克龍伸手嘗試拖着妻子一同下機，惟遭對方無視，自己步向登機梯。讀唇專家發現，布麗吉特當時在說「廢柴死開」。馬克龍隨後稱「來吧，好嗎？」，但被對方拒絕，他就顯得有點無奈，並說了一句「哦」，雙方就一起步向地面。
該名讀唇專家認為，這宗罕有而輕率的交流反映他們的緊張關係，指馬克龍將來的外交行程頻密，因此更加備受關注。
香格里拉對話開幕 馬克龍：中美分歧是世界主要風險香格里拉對話今登場 馬克龍赴新加坡 訪美食廣場吃腸粉粿條馬克龍與妻子專機「耍花槍」斷正 讀唇專家解畫：「廢柴死開」韓國女星po與「帥哥」合照引熱議 網民：原來是你害馬克龍被妻打