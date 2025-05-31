馬克龍夫婦「耍花槍」惹爭議　特朗普：要關好門

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux，又譯布麗吉特）早前被拍到離開專機時「打情罵悄」，有讀唇專家更解讀兩人的對話，稱馬克龍被罵「廢柴」。外界關注這對法國第一夫妻的感情是否出現警號，連美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）亦為他們提出建議。



《紐約郵報》5月30日報道，特朗普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）會見傳媒時，被問到馬克龍遭妻子「雙龍出海」的片段，稱「要關好門」。

特朗普形容有關片段不是好事，但指自己與馬克龍通話後，兩夫婦都非常好，稱他們都是好人。他表示自己很熟悉兩人，表示不知道他們當時發生甚麼事，不過他們都沒有事。

《每日快報》（The Express）引述分析馬克龍當天片段的讀唇專家指，總統專機的艙打開時，馬克龍專身面向布麗吉特，但遭對方以雙手推向臉部。

馬克龍發現飛機門已經打開及上鏡後，似乎顯得不自在，並隨即向外界揮手打招呼。他之後走向妻子，再試圖令自己冷靜，並叫布麗吉特一起走。

而在兩人步出機艙時，氣氛再度惡化，馬克龍伸手嘗試拖着妻子一同下機，惟遭對方無視，自己步向登機梯。讀唇專家發現，布麗吉特當時在說「廢柴死開」。馬克龍隨後稱「來吧，好嗎？」，但被對方拒絕，他就顯得有點無奈，並說了一句「哦」，雙方就一起步向地面。

馬克龍遭妻子「雙龍出海」的場面被傳媒拍下，隨即成為不少人的討論話題。即使法國總統府淡化事件，但兩人感情出現裂痕的猜測仍然揮之不去。（Reuters）

該名讀唇專家認為，這宗罕有而輕率的交流反映他們的緊張關係，指馬克龍將來的外交行程頻密，因此更加備受關注。