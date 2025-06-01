澳洲防長：中國仍是重要戰略夥伴　但籲華提高軍事透明度

澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）呼籲中國在軍事現代化和部署方面提高透明度。他也說，澳洲計劃向中國企業收回達爾文港的租約並非受到美方壓力。



在新加坡出席香格里拉對話的馬爾斯周六（5月31日）接受路透社訪問時說，中國仍是澳洲的重要戰略夥伴，但兩國之間更開放的溝通是建立建設式關係的關鍵。

馬爾斯指中國正在進行自二戰結束以來，全球最大規模的常規軍事擴張。他說：「當你看到中國軍力的增長是在缺乏戰略保證或戰略透明度的情況下發生時……我們希望中國不僅在軍事擴張上，在進行軍事演習方面也能展現出更大的透明度。」

2025年5月31日，澳洲副總理兼國防部長馬爾斯（Richard Marles）參加在新加坡舉行的香格里拉對話峰會。（Reuters）

今年2月，澳洲和新西蘭曾對三艘中國軍艦在塔斯曼海進行前所未有的實彈演習表示關切。

他說：「我們希望與中國建立最具成效的關係……我們希望在這種富成效的關係中，能夠在防務方面看到兩國之間有更高的透明度和更充分的溝通。」

馬爾斯接受彭博電視訪問時則表明，澳洲並未受到美國特朗普政府施加額外壓力，要求為達爾文港尋找新買家。

他指出，澳洲認為把達爾文港交給一家中國國有企業、一個中國政府控制的實體並不合適，因此正努力尋求對港口所有權結構的更好解決方案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

