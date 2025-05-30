香港留學生與澳洲寄宿家庭爭執後遭遣返　律師質疑澳方欠法律依據

一名16歲香港女留學生3月在澳洲西澳與寄宿家庭發生爭執，事主報警求助後，遭當局即時遞解出境，並取消入學及住宿證明等文件。據澳媒報道，有當地移民律師質疑當局在未取消簽證下迅速把事主送返原居地的行動，欠缺法律依據。



澳洲移民律師黃逸卓向澳洲SBS電台表示，擁有把簽證持有人移送出境權力的人或部門僅有移民部長、移民部與澳洲邊防局（ABF），而非這次要求涉事女留學生即時離境的西澳公立專科技術學院（TAFE International WA，簡稱TIWA）職員。

他又指出，假若TIWA認為女留學生一方違反協議，最多只能取消監護及通知移民部，然後讓移民部考慮進一步行動，才有機會取消學生簽證，期間有很多步驟，並且讓當事人有機會上訴。

Andrea沒有任何不當行為記錄，但學院當時通知她須在10分鐘內收拾行李並前往機場。(網上圖片)

據早前報道指，這名被稱為「Andrea」的香港學生，在當地留學期間遭寄宿家庭各種無理對待，包括禁止她在晚上9時半後去廁所、刷牙，深夜大力拍她房門長達2小時等。雙方一日因浴室頭髮清潔問題而陷入爭執後，Andrea報警求助，政府所屬的西澳公立專科技術學院（TAFE International WA）一名員工卻要求她即時離境返港。

西澳華人社區組織「中華會館」（Chung Wah Association）事後呼籲政府對此事展開調查，認為其遭到歧視。