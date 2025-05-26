澳洲擬收回達爾文港中資經營權　中方批「道義上欠妥」

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）早前表示有意收回達爾文港（Darwin Port）的中資企業經營權，中方批評是有欠道義。



中國駐澳洲大使肖千接受媒體訪問時批評，澳洲在港口虧損時將它租出去，盈利就收回來，在道義上欠妥，要求澳方認真履行合約承諾，尊重企業的自主決策，並為中國企業在澳洲營造公平、透明、可預期的營商環境。

肖千又指，中國嵐橋集團（Landbridge ）10年前與澳洲北領地政府簽署達爾文港租約以來，不論在基建、管理等方面都作出了大量投資，協助港口經營轉虧為盈，並貢獻當地經濟社會發展，他認為該企業應受鼓勵而非懲罰。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）早前表示有意收回達爾文港（Darwin Port）的中資企業經營權，中方批評是有欠道義。（Reuters）

阿爾巴尼斯今年 4 月在競選期間表示，其政府正在制定一項計劃，以國家利益為由迫使嵐橋集團出售達爾文港。他說，其政府希望該港口「掌握在澳洲人手中」，假如找不到私人買家，他將直接干預併購該港口。

2015年，澳洲將商業港口達爾文港以99年的租約出售給嵐橋集團，此舉遭到時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）的批評。每年約有 2,000 名美國海軍陸戰隊員在這個北部城市進行為期6個月的訓練，而澳洲正在建造北部軍事基地，以加強與美國的國防合作。