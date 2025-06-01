特朗普撤回馬斯克盟友NASA署長提名　將另覓人選

美國白宮5月31日宣布，撤回全球首富馬斯克（Elon Musk）的好友、億萬富翁艾薩克曼（Jared Isaacman）出任美國太空總署（NASA）署長的提名，並盡快公布新人選。



路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在自家社交平台Truth Social發文，稱經過徹底審視後，他決定撤回艾薩克曼領導NASA的提名，並會盡快公布一位符合理念及在太空事務上以美國優先人選。

白宮較早前亦發類似的聲明，但同樣沒有解釋換人的原因。

艾薩克曼是電商公司Shift4 Payments創辦人兼行政總裁，與馬斯克是密友。特朗普當時提名艾薩克曼時，形容對方是一名卓有成就的商業領袖、慈善家、飛行員和太空人，並認為他將推動NASA的發明和靈感使命，為太空科學、科技和探索領域的突破性成就鋪平道路。

圖為2025年4月9日，艾薩克曼出席參議院NASA署長提名聽證會。（Reuters）

太空業界普遍都支持艾薩克曼擔任NASA署長，惟有國會議員認為他與馬斯克關係太過密切。而馬斯克日前才卸任政府特殊僱員一職。知情人士指，馬斯克對特朗普的決定感到失望，前者亦在社交平台X留言，稱難以找到如此有能力又善良的人。

報道亦引述三名消息人士稱，其中一個有可能獲特朗普提名的人選是退休美國空軍中將Steven Kwast，他本身是特朗普的支持者，亦積極推動美國建立太空軍。