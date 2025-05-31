馬斯克last day赴白宮　右眼瘀青惹關注　稱遭「家暴」｜有片

美國億萬富豪富馬斯克（Elon Musk）卸任「政府特別僱員」身份後，於5月30日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一起在白宮出席歡送記者會，期間前者右眼角上的明顯瘀青成為現場的討論焦點。他解釋，自己與5歲的幼子X AE A-XII（暱稱X）玩耍時被其打傷。



《紐約時報》30日報道，兩人在白宮接受記者提問時，現場記者和觀看直播的電視觀眾們都注意到馬斯克右眼眼角的明顯瘀青傷痕。有記者把握機會向馬斯克問道：「你的眼睛還好嗎？是發生了甚麼事？」

馬斯克起初先以法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）疑遭妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux，又譯布麗吉特）掌摑一事開玩笑，笑稱自己「當時可沒在法國附近」。

其後，馬斯克稱自己早前與X玩耍時，對後者說「來啊，打我一拳」，結果他真的動手。馬斯克笑言：「結果顯示，即使一個5歲小孩打你臉，也會是這樣（造成瘀青傷痕）。」

2025年5月30日，美國億萬富豪富馬斯克（Elon Musk）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室與美國總統特朗普（Donald Trump）一起出席記者會時，回應眼睛被打傷一事。（Reuters）

對此，特朗普起初表示要不是現場記者發問，他都注意不到馬斯克眼角的瘀青。當得知「兇手」是X後，特朗普笑着說：「如果了解X，就知道他有能力做出這種事。」

在整個記者會中，外界都把重點放在各種花邊、醜聞相關議題。馬斯克一度拒絕回答有關《紐約時報》一篇詳述他吸毒行為報道的問題。而特朗普則曾對上述馬克龍疑被掌摑一事發表評論。