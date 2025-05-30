馬斯克周五離開政府效率部　特朗普：非真的如此，他將與我們同在

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月29日社交媒體上發文表示，周五將是富豪馬斯克（Elon Musk）在政府效率部的最後一天，他將於美國東部時間周五13時30分於橢圓形辦公室與馬斯克舉行新聞發布會。他說：「這將是他的最後一天，但並非真的如此，因為他將永遠與我們同在，一路幫助我們。Elon真的太棒了！」



馬斯克周三在社交媒體上說，他作為「特殊政府僱員」的任期結束。他的帖文寫道：「隨着我作為特殊政府僱員的預定任期結束，我要感謝@realDonaldTrump總統給予我減少浪費性支出的機會。隨着@DOGE成為整個政府的一種生活方式，其使命只會隨着時間的推移而得到加強。」

在本月初的一次投資者電話會議上，馬斯克向股東保證：「從6月開始，鑑於DOGE的基礎工作已經到位，我將把更多時間投入到特斯拉和SpaceX身上。」

馬斯克向Tesla股東保證，從6月起將把更多時間投入到特斯拉和SpaceX身上。」（Reuters）

馬斯克的政府服務將於5月30日結束，這是他「特殊政府員工」稱號的法定130天期限。他於今年1月被任命為政府效率部（DOGE）負責人，該部門是根據就職典禮當天的行政命令設立的。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）周四強調：「DOGE的領導者是總統內閣的每一位成員，以及總統本人，他全心全意地致力於減少政府的浪費、欺詐和濫用。」