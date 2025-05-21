女主播遭欺凌致死！韓電視台道歉　翌日照讓「加害者報天氣」捱轟

韓國MBC電視台氣象主播吳尤安娜（Oh Yoanna）去（2024）年9月驟逝，未料事後傳出竟是遭其他女主播欺凌，時間更長達2年，因而走上絕路，得年28歲。



事情爆出後韓國國會要求MBC高層跟相關人員到國會進行質詢，電視台19日也正式道歉。未料涉嫌欺凌吳尤安娜的女主播金可英（김가영）翌日（20日）居然照常現身播報，引發爭議。

去年12月MBC證實吳尤安娜早於9月已去世。（X@imbcenews）

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MBC電視台昨晚在黃金時段的節目中坦承：

我們慎重接受勞動部認定有欺凌吳尤安娜一事。

同時也承諾會改善電視台內的組織文化，並設立新的職位，讓台內的自由工作者與勞務承攬業者能有管道申訴。最後也對吳尤安娜遭遇的不幸深表遺憾，也對家屬表達最深的歉意。

韓國勞動部從2月開始調查本案，為期3個月時間，認定MBC內部確實有欺凌吳尤安娜之情形。然而吳尤安娜是以「勞務承攬」方式受僱，並非MBC電視台正式員工，因此難以對加害者依照台內規章施以懲處，這也讓死者家屬難以接受。另外，調查本案期間韓國勞動部發現MBC台內有25人應為正式員工，而非「勞務承攬」，加上還有另外6起違反《勞動法》的案件，因此開罰MBC韓幣1500萬元（約8.4萬港元）。

吳尤安娜的遺屬曾指控李賢承、金可英、朴夏明與崔雅理等4名台內主播都是加害人，更指名金可英是「真正的惡魔」。然而尷尬的是，金可英過去還曾拍攝過反職場欺凌的宣導影片，且MBC才在前一晚5月19日道歉，20日的晨間新聞《NEWS TODAY》居然又由金可英擔任氣象主播，工作絲毫不受影響，甚至同一節新聞中就有吳尤安娜的報導，讓許多韓國觀眾深感諷刺，更質疑MBC台內改革的決心。

日前MBC新聞節目播出吳尤安娜的報導，卻又讓「頭號加害人」金可英在同一節目中報導天氣，惹起爭議。（MBC YouTube）

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