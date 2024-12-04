韓國戒嚴風波最大贏家是他　在野黨魁李在明率先翻牆入國會成關鍵

韓國總統尹錫悅3日晚間突發宣布緊急戒嚴，引發朝野不滿。韓國最大在野黨共同民主黨代表李在明扮演關鍵力量，號召民眾捍衛國會，並率先翻牆進入國會，引發其他議員跟進，讓國會得以順利投票推翻戒嚴令。



綜合《中央社》與韓媒報道，在尹錫悅宣布戒嚴後，國會議長禹元植下令召開全體緊急會議。最大在野黨共同民主黨黨代表李在明第一時間開直播號召國民：

請迅速前來國會，守護民主主義的最後堡壘，守護國會。

韓國最大在野黨共同民主黨黨代表李在明（路透社）

韓國最大在野黨共同民主黨黨代表李在明（路透社）

報道指出，現場相當混亂。在野黨議員紛紛趕赴國會準備投票，到場的議員則焦急等待因為國會警衛隊封鎖出入口而來不及趕到的同事。

持槍的武裝戒嚴部隊在當地時間凌晨0時許，抵達國會周邊。儘管警方阻止部隊進入國會，但戒嚴部隊依舊嘗試從正門和後門攻破，國會工作人員和民眾立即組成防線，現場傳出尖叫與咒罵聲。戒嚴部隊發現無法順利進入國會主建築後，開始砸玻璃，他們打破2樓的國民力量黨代表辦公室的玻璃後進入，再次與民眾在走廊展開對峙。

而李在明在混亂中展現果斷領導力，以及在國會入口被封鎖的情況下，身先士卒翻牆進到國會內的畫面也在網上流傳。儘管李在明本人身陷挪用公款等多項醜聞當中，但這一連串舉動或使他成為在這場政治鬧劇的最大贏家。

而另一方面，尹錫悅宣布戒嚴的舉動不僅所屬的執政黨國民力量黨不挺，盟友美國也希望尹錫悅服從國會的表決結果。儘管尹錫悅聲稱實施戒嚴令的初衷是為了「拯救國家」，但面臨國內外反對的尹錫悅，已然成了戒嚴風波的最大輸家。

韓國經歷六小時戒嚴後，2024年12月4日早上，韓國首爾，人們參加集會，要求韓國總統尹錫悅下台。（路透社）

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