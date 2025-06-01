以巴停火談判再遇挫　哈馬斯要求修改方案遭美特使批「不可接受」

美國早前提出以巴臨時停火60日、並於停火首周互釋人質及囚犯的提案，白宮指已獲以色列同意，惟哈馬斯堅持協議應包括永久停火及以軍從加沙全面撤軍，遭白宮特使威科夫拒絕與譴責稱「完全無法令人接受」。



根據美國提出的方案，哈馬斯須於停火首周交還28名以色列人質或其遺體；以色列則須釋放125名被判終身監禁的巴勒斯坦囚犯和180位巴人遺體。一旦雙方實現永久停火，前者將釋放最後的30名以色列人質。協議還提出，將在協議簽署後立即安排外界向加沙提供援助及雙方

英媒引述匿名外交官稱，哈馬斯最初對釋放人質回應積極，但要求對整體協議作出「澄清」。據指，哈馬斯再次要求永久停火、以軍從加沙全面撤軍以及保證加沙持續獲得人道援助。

2025年5月20日，加沙地帶，圖為巴人在加沙北部的加沙城中哀悼因襲擊而喪生的居民。（Reuters）

美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）在X發文指哈馬斯的回應「完全不可接受，只會讓我們倒退」。他表示：「哈馬斯應該接受我們已出的方案框架作為近距離談判的基礎，以在接下來這一星期立刻開始談判。這是我們在接下來幾天通過一個60天停火方案的唯一方法。」

以色列總理內塔尼亞胡在星期六（5月31日）發表的一份聲明中指責哈馬斯拒絕該臨時停火方案。他表明，以色列會繼續採取行動，爭取帶回人質，並擊敗哈馬斯。