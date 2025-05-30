白宮：以色列已簽署美國就加沙停火提出方案　已轉交哈馬斯

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）5月29日表示，以色列已簽署美國就加沙停火提出的最新提案，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中東特使威特科夫（Steve Witkoff）並已將提案轉交哈馬斯。不過，她未說明方案內容。



負責處理俄烏停火、加沙停火、伊朗核談判等多項外交議題的特朗普中東特使威特科夫。（Reuters）

哈馬斯5月28日發表聲明稱，該組織近日已與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）就停火協議的「總體框架」達成共識，目前等待「最終答覆」。

萊維特29日表示，相關討論仍在繼續，美國希望加沙能夠停火，以便所有人質能夠獲釋。但當被問及哈馬斯是否已接受提案時。萊維特稱：「據我所知，還沒有。」

白宮公布消息前，以色列12頻道、《國土報》（Haaretz）等多家媒體已報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已告知人質家屬，稱以色列已接受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的中東特使威特科夫（Steve Witkoff）提出的停火協議。