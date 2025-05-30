美國提出加沙停火新方案　路透社：60日停火、首週互釋人質及囚犯

美國白宮5月29日表示，以色列已簽署美方就加沙停火提出的最新提案，且已將提案轉交巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas），但未有說明方案內容。路透社報道，方案提到以色列與哈馬斯停火60日，並於停火首週互相釋放人質及囚犯。



報道指，新加沙停火方案獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及調解國埃及、卡塔爾的支持。協議提到，哈馬斯簽署停火協議後，將立即安排外界向加沙提供援助。

根據協議，哈馬斯須於停火首週釋放28名生還及死亡的以色列人質或其遺體；以色列則須釋放125名被判終身監禁的巴勒斯坦囚犯和180名巴人死者遺體。一旦雙方實現永久停火，前者將釋放最後的30名以色列人質。

2025年5月29日，從以色列境內看，一輛以軍坦克在以色列與加沙邊境附近行駛。（Reuters）

對此，哈馬斯已表示，正在審查該方案，並將於30日或31日回應。白宮也提到，若停火進展有任何突破，預料總統特朗普將會親自公告。