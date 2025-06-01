英媒：一英男一華人男涉間諜活動及走私美國敏感軍事技術面臨檢控

法庭文件顯示，63歲的英國男子John Miller和43歲的美籍華人崔光海（Cui Guanghai，音譯）試圖在美國購買導彈、防空雷達、無人機以及一種用於「機密和敏感國家安全信息」的手持安全通訊設備，並將其從美國偷渡至中國。



二人利用一名美國快遞員和電匯，為安全通訊設備支付10,000美元定金，曾經商討把該設備藏在一台食品攪拌機內，經香港走私回中國。

英國《星期日郵報》（The Mail on Sunday）引述起訴書稱，美國聯邦調查局於2023年12月截獲Miller發出的消息，當中列出一份「聖誕願望清單」，其中內容包括出價出價3.7萬英鎊的便攜式導彈發射器、出價14.8 萬英鎊的兩架軍用無人機、出價66.8萬英鎊的反輻射導彈系統以及出價150萬英鎊的防空雷達系統。

Miller稱，中國政府願意給出兩至三倍的價格購買這些設備，對這些設備進行逆向工程並進行複製。報道稱，Miller以「老闆」稱呼中國國家主席習近平，而與Miller溝通的軍火商為美國聯邦調查局臥底人員，Miller後遭到逮捕。

據報道，除共謀走私軍火外，Miller和崔光海還曾經在2023年11月、有習近平出席的亞太經合組織峰會（Apec）舉辦前，監視一名反華人士並阻止他在APEC期間進行抗議，並在2025年試圖買通另一名反華人士、防止他公開一個習近平夫婦的雕像作品。

目前，Miller被控犯有跨州跟蹤、共謀實施跨州跟蹤、共謀、走私和違反《武器出口控制法》等罪行，最高面臨40年監禁。