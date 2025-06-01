英國外交官衛倩婷訪港見陳國基 關注黎智英案、在英港人受針對等
撰文：文維廣
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政務司司長陳國基前天（30日）與訪港的英國外交聯邦事務及發展部政務次官衛倩婷會面，特區政府未有主動披露見面，衛倩婷在社交平台X提到，會面中向陳國基表達對壹傳媒創辦人黎智英案、在英港人受到針對，以及一名英國國會議員被拒入境事件深切關注。
政務司司長辦公室昨晚（31日）回覆傳媒查詢時確認陳國基會見訪港的衛倩婷，就如何加強本港和英國的雙邊關係交流意見，亦就個別議題重申特區政府的一貫立場。
衛倩婷向陳國基關注黎智英案、在英港人受到針對
衛倩婷前晚披露與陳國基會面，稱英國希望看到香港成為一個開放的國際城市。她說，在會面中向陳國基重申英國深切關注黎智英案、在英港人受到針對，以及一名英國國會議員被拒入境的事件。
英國自由民主黨下議員賀候絲（Wera Hobhouse）早前稱，4月10日連同丈夫一起來香港探望剛出生的孫兒，在香港機場被扣留5小時後遭遣返，丈夫獲准入境。
衛倩婷又說會繼續推進共同關注的議題討論，形容雙方同意在分歧中保持坦誠交流至關重要。
陳國基辦公室確認見衛倩婷 就個別議題重申港府一貫立場
政務司司長辦公室昨晚（31日）回覆傳媒查詢時，確認前天（30日）會見訪港的衛倩婷，就如何加強本港和英國的雙邊關係交流意見，亦就個別議題重申特區政府的一貫立場，又稱特區政府一直與海內外政商各界保持接觸和溝通，就不同議題交流意見。
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