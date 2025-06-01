俄羅斯副外長：普京擬9月初訪華　俄中正商討兩國領導人會談計劃

撰文：王海
出版：更新：

俄羅斯媒體報道，外交部副部長魯登科（Rudenko Andrey Yurevich）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）計劃9月初訪華，俄中雙方正就普京與國家主席習近平舉行會談制定計劃。

俄衛網5月31日報道，魯登科在北京舉行的第十屆「俄羅斯與中國：新時代的合作」國際會議期間指：「在與中國合作夥伴，特別是外交部長助理劉彬先生的磋商過程中，我們討論了有關雙邊關係和經貿互動的廣泛問題，重點是為即將舉行的高級別和高層接觸做準備。」

魯登科指出，首先，這涉及到俄羅斯總統普京即將出席在天津舉行的上海合作組織峰會，以及9月3日在北京舉行的中國人民抗日戰爭勝利紀念日80週年慶祝活動。

魯登科補充道：「預計將有一個面對面的雙邊會談。我們目前正就此展開籌備工作，商討該計劃的各項內容以及在會議期間可能簽署的文件。」

魯堅科又提到俄烏戰爭，表示中國理解俄羅斯在烏克蘭問題上的立場，認同必須消除衝突的根源。對此，俄方高度評價中方在烏克蘭衝突中堅守的中間路線，中國在烏克蘭問題上的中立立場有助國際社會構建更客觀的認知。

2025年5月8日，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

國家主席習近平5月初訪問俄羅斯，出席在莫斯科紅場舉行的衛國戰爭勝利80周年閱兵活動，期間與普京舉行會談。

馬克龍：倘中國不想北約介入亞洲事務　應阻朝鮮出兵歐洲助俄羅斯朝鮮據報向俄羅斯提供100枚彈道飛彈俄羅斯外長：支持再於土耳其舉行下一輪俄烏和談烏克蘭稱中國向俄羅斯供應火藥等重要產品　北京：反對政治操弄
俄羅斯
普京
習近平
中國外交
俄烏戰爭
俄烏關係