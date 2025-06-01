俄羅斯副外長：普京擬9月初訪華　俄中正商討兩國領導人會談計劃

俄羅斯媒體報道，外交部副部長魯登科（Rudenko Andrey Yurevich）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）計劃9月初訪華，俄中雙方正就普京與國家主席習近平舉行會談制定計劃。



俄衛網5月31日報道，魯登科在北京舉行的第十屆「俄羅斯與中國：新時代的合作」國際會議期間指：「在與中國合作夥伴，特別是外交部長助理劉彬先生的磋商過程中，我們討論了有關雙邊關係和經貿互動的廣泛問題，重點是為即將舉行的高級別和高層接觸做準備。」

魯登科指出，首先，這涉及到俄羅斯總統普京即將出席在天津舉行的上海合作組織峰會，以及9月3日在北京舉行的中國人民抗日戰爭勝利紀念日80週年慶祝活動。

魯登科補充道：「預計將有一個面對面的雙邊會談。我們目前正就此展開籌備工作，商討該計劃的各項內容以及在會議期間可能簽署的文件。」

魯堅科又提到俄烏戰爭，表示中國理解俄羅斯在烏克蘭問題上的立場，認同必須消除衝突的根源。對此，俄方高度評價中方在烏克蘭衝突中堅守的中間路線，中國在烏克蘭問題上的中立立場有助國際社會構建更客觀的認知。

2025年5月8日，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

國家主席習近平5月初訪問俄羅斯，出席在莫斯科紅場舉行的衛國戰爭勝利80周年閱兵活動，期間與普京舉行會談。