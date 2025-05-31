馬克龍將台灣問題類比烏克蘭　中使館批雙重標準：沒有任何可比性

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）5月30日稱，如果中國不希望北約加強介入亞洲事務，北京應採取更多措施阻止朝鮮參與俄烏戰爭、支援俄羅斯等介入歐洲事務的行為。



他更稱，「若我們認為可以允許俄羅斯在沒有任何限制、約束，在國際秩序沒有任何回應的情況下，奪取烏克蘭部分領土，那麼未來台灣會如何？哪天菲律賓發生事情又將如何？」



中國駐新加坡大使館在官方Facebook發文，反駁法國總統馬克龍拿台灣問題和烏克蘭問題聯繫類比，但文內未直接提及馬克龍的言論。中使館批評，拿台灣問題與烏克蘭問題相聯繫做類比是不可接受的。

中國駐新加坡大使館在官方Facebook發文，反駁法國總統馬克龍拿台灣問題和烏克蘭問題聯繫類比。（臉書截圖）

中使館指出，台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別，沒有任何可比性。文中提到，「台灣問題完全是中國內政。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

中使館文末寫道，以雙重標準看「雙重標準」，結果還是雙重標準。

2001年8月3日，時任朝鮮領導人金正日抵達俄羅斯莫斯科準備會晤俄羅斯總統普京。圖為莫斯科火車站懸掛著朝鮮和俄羅斯國旗。（Getty）

據此前報道，美國《政治報》（Politico）歐洲版報道，馬克龍30日在新加坡舉行的香格里拉對（Shangri-La Dialogue）發表演講。

馬克龍稱，朝鮮出兵歐洲、在俄烏戰場上援助俄羅斯，對所有國家來說都是一大問題。他指出，如果中國不想要北約涉及東南亞或亞洲事務，中方就應當阻止朝鮮介入歐洲。

報道指，法國長期以來一直堅持北約不應將其影響力擴展到亞洲，並帶頭阻止北約2023 年在日本開設聯絡處。

香格里拉對話5月30日起在新加坡舉行，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在開幕禮發表演講（Reuters）

馬克龍在演講中特別提到這一立場，並指「我（過去）一向反對北約參與亞洲事務，不認為應該捲入（其他地區）國家的戰略競爭」，暗示法國未來或會根據國際形勢，重新審視其立場。