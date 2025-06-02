馬斯克稱不想為政府所有行為承擔責任：「DOGE成了一切的替罪羊」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）6月1日播出與特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）的專訪，當中馬斯克表示自己自己所領導的「政府效率部」成了一切的替罪羊，他指自己既不想公開反對政府，也不想為政府所有行為承擔責任。



馬斯克在專訪中被問及他領導的政府效率部（DOGE）引發的風波，他表示：「如果出現了什麼問題，不管是真實的還是想像的，大家都會指責DOGE。」他稱，有人把無法獲得社會保障的所有責任歸咎給國稅局（IRS），但這「完全不符合事實」。

馬斯克隨後又提及與政府的意見分歧，稱自己處於進退兩難的處境：「我同意政府所做的很多事情。但我們也有意見分歧。你知道，有些事情我並不完全同意。 但我很難在採訪中提及此事，因為這會引起爭議......我既不想公開反對政府，又不想為政府所做的一切承擔責任。」

2025年5月30日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，馬斯克（Elon Musk，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）一起出席記者會。（Reuters）

他表示自己對國會通過的「大而美」減稅法案感到失望，認為法案增加了預算赤字、破壞了DOGE所做的工作：「我覺得法案可以很大，也可以很美。但我不知道它能否兩者兼得。這是我的個人觀點。」

報道稱，CBS於上周二（5月27日）專訪當日播出片段，當中馬斯克對法案的批評立刻引發傳媒廣泛報道，政府後於24小時內宣佈馬斯克將正式從美國政府效率部（DOGE）離任。