馬斯克否認吸毒：《紐約時報》在胡編亂造
撰文：藺思含
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特斯拉（Tesla）行政總裁、美國富商馬斯克（Elon Musk）周六（5月31日）在社交平台X發文否認自己吸毒，稱《紐約時報》的報道是胡編亂造。
他在X表示：「我要明確的說，我沒有吸毒！《紐約時報》在胡編亂造。」他表示，自己幾年前曾服用處方氯胺酮來讓自己走出「內心黑暗的深淵」，但之後就沒有再使用。他稱自己已經在X上公開過此事，因此該報道根本不算新聞。
美國總統特朗普（Donald Trump）與馬斯克周五在白宮橢圓辦公室見媒體，宣佈馬斯克正式從政府效率部（DOGE）離任，期間馬斯克迴避了記者提出的有關吸毒的問題。
《紐約時報》同日報道稱，馬斯克在2024年為美國總統特朗普（Donald Trump）助選期間服用「搖頭丸」和「神奇蘑菇」，還大量攝入俗稱K仔的氯胺酮導致膀胱受損，其程度比此前所知的要大得多。
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