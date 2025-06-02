第2輪談判結束　烏克蘭提議6月20至30日舉行俄烏領導人會晤

據路透社消息，俄烏雙方代表團已於6月2日格林威治標準時間上午9時50分許（香港時間下午5時50分）抵達伊斯坦堡談判會場徹拉安宮（Ciragan Palace），準備開始第二輪直接談判。俄衛網在土耳其外交部的消息人士其後稱，俄烏代表團在伊斯坦布爾的會晤開始。俄衛網再之後稱，俄烏在伊斯坦布爾的談判已結束，持續超一小時，全程使用俄文進行。在俄烏談判結束後，俄方已開始召集俄羅斯記者參加俄羅斯代表團的新聞發布會。



土耳其外交部代表表示，俄烏代表團在談判結束後前往用餐。據他介紹，談判以「非消極」的方式結束。烏克蘭代表團稱，俄方繼續拒絕無條件停火。

烏克蘭國防部長烏梅羅夫表示，雙方同意交換所有重病戰俘和25歲以下的戰俘。另據烏克蘭媒體稱，烏梅羅夫還稱，烏俄達成以「6000換6000」的模式交換陣亡士兵遺體。

根據央視，烏梅羅夫還稱，烏方提議6月20至30日舉行俄烏領導人會晤。他說，這對談判進程至關重要。

今次的代表團由俄羅斯總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，成員還包括俄羅斯副國防部長福明（Alexander Fomin）及副外長加盧津（Mikhail Galuzin）。烏克蘭代表團則由國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）帶領。會談將在土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）的主持下進行。

在伊斯坦布爾舉行的談判中，俄方有12人參加，烏方有14人參加。菲丹在俄烏代表團談判開場發言的主要內容包括：

🔹俄烏代表團在伊斯坦布爾會晤旨在討論可能舉行的領導人級別會晤的籌備工作

🔹俄烏代表團在伊斯坦布爾會晤旨在就人道主義問題，特別是交換戰俘問題取得進展

🔹俄烏代表團將在伊斯坦布爾會晤中討論停火前景及各自立場

🔹土耳其期待俄烏在伊斯坦布爾的會晤取得成果

🔹土耳其準備為調解烏克蘭衝突問題做出一切必要努力

🔹埃爾多安就烏克蘭問題與普京和澤連斯基保持溝通

據俄衛網報道，菲丹發言後談判轉入閉門階段繼續進行。

現場影像顯示，雙方代表團均乘車進入會場，大部分俄方代表身着西裝，部分烏方代表以軍裝現身。

烏克蘭國家安全局周日宣布成功執行名為「蜘蛛網」的軍事行動，攻擊俄羅斯腹地西伯利亞地區4個俄羅斯基地並炸毀多架軍機，相信對俄軍造成相當於70億美元的損失。對此，福明表示談判將會照常舉行。

俄羅斯同日就發射472架無人機和多枚導彈，攻擊烏克蘭多個城市。烏克蘭空軍表示這是衝突爆發以來攻擊最密集的一晚，其中軍方一個訓練營被擊中，造成12人死、數十人傷，烏方指會調查訓練營被轟炸的原因。

澤連斯基指，會向俄方提交和平路線圖，包括提出停火30天及他和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）親身會面。（Reuters）

至於和談方面，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實會派出代表團，團長再由防長烏梅羅夫（Rustem Umerov）擔任。澤連斯基指，會向俄方提交和平路線圖，包括提出停火30天及他和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）親身會面。澤連斯基表示，將盡力保護人民和國家獨立，再次提出全面和無條件停火、釋放所有戰俘及釋放所有被俄方帶走的烏克蘭小朋友。