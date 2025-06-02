伊朗原子能組織主席斥歐美施壓IAEA指控：鈾濃縮是伊朗的紅線

伊朗原子能組織（AEOI）主席伊斯拉米（Mohammad Eslami）說，鈾濃縮是核工業的基礎和支柱，也是伊朗的「紅線」。



新華社報道，伊朗原子能組織（AEOI）主席伊斯拉米周日（6月1日）接受伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台採訪時表示，沒有人可以說「伊朗沒有權利進行鈾濃縮」，這是德黑蘭方面自己的事情。

伊斯拉米還說，在以色列的影響下，歐洲三國和美國對國際原子能機構（IAEA）施壓，迫使IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）日前提交一份關於伊朗核計劃的綜合報告，報告多處內容「夾雜着針對伊朗的指控」。

2024年11月20日，奧地利維也納，圖為總幹事拉斐爾‧格羅西 (Rafael Grossi)於 抵達IAEA總部，參加該機構季度理事會會議的開幕日。

他重申，伊朗致力於履行《不擴散核武器條約》和全面保障監督協定下的義務，並提到，伊朗核活動一直處於IAEA監督之下，IAEA一直可以進入伊朗的設施並持續監測。

在阿曼斡旋下，美國與伊朗5月23日在意大利首都羅馬舉行第五輪間接談判。雖然阿曼外交部長巴德爾（Hamad Al Busaidi）在談判結束後說談判「取得一些非決定性的進展」，但美伊雙方在若干核心問題上分歧依然突出。美方堅持伊朗應全面停止所有級別的鈾濃縮活動，而伊方強調適度開展鈾濃縮活動是其和平利用核能權利的一部分，拒絕「零濃縮」要求。

2024年6月5日，國際原子能總署 ( IAEA ) 理事會6月5日通過了一項決議，呼籲伊朗加強與該機構的合作，並撤銷禁止監察人員進入調查的行為。圖為該機構總部前飄揚的IAEA旗幟。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

