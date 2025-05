第78屆康城影展(Cannes Festival,又譯坎城影展、戛納電影節)5月24日落下帷幕。中國導演畢贛執導,舒淇和易烊千璽主演的《狂野時代》獲得評審團特別獎。最高榮譽金棕櫚大獎(Palme d'Or)則由伊朗導演約化巴納希(Jafar Panahi )憑《It Was Just an Accident》奪得。



2025年5月24日,法國康城,中國導演畢贛(左)憑電影《狂野時代》,榮獲第78屆康城電影節(Cannes Film Festival)評審團特別獎(Special Price of the Jury)後與評審團主席茱麗葉·庇洛仙(Juliette Binoche,右)在台上合影。(Reuters)

《狂野時代》是一部由內地導演畢贛執導的科幻懸疑劇情片,由易烊千璽、舒淇領銜主演。影片入選第78屆康城影展主競賽單元(Official Competition)角逐金棕櫚獎,是本屆康城影展唯一入圍主競賽單元的華語片。