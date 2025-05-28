伊朗總統訪問阿曼 兩國簽署18項合作文件
撰文：蕭通
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伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）5月27日抵達阿曼首都馬斯喀特（Muscat），展開為期兩天訪問。他當日與阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）舉行會談，並共同出席兩國簽署多項合作文件的儀式。
據阿曼通訊社報道，雙方在會談中回顧了兩國歷史關係，就地區最新局勢交換了意見，並探討如何加強兩國夥伴關係。佩澤希齊揚到訪期間，兩國共簽署5項合作協議、10份諒解備忘錄和3項執行計劃，涵蓋司法、投資、貿易、通訊和旅遊等多個領域。
外交部談美伊談判 重申不放棄濃縮鈾權利
在阿曼斡旋下，伊朗和美國自4月12日起，已就推動達成核協議舉行五輪間接會談。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baghaei）於26日重申，如果美國旨在確保伊朗的核計劃不被武器化，雙方將很易達成共識。但如果美國企圖剝奪伊朗和平使用核能的權利，便可能「嚴重危及整個談判進程」。
他強調，伊朗在任何情況下都不會放棄濃縮鈾權利，伊朗不會屈服於任何形式的欺淩，並將果斷回應以捍衛國家安全。
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