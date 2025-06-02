韓國總統大選｜尹錫悅再表態撐金文洙　國民力量黨：別靠近我們

韓國總統大選正式投票周二（3日）舉行，前總統尹錫悅此前呼籲民眾支持國民力量黨總統候選人金文洙，不過遭國民力量黨議員警告「不要靠近國民力量黨。」



國民力量黨對此表示：「尹錫悅不要再靠近國民力量黨。」國民力量黨緊急對策委員長金龍泰在Facebook稱：「前總統尹錫悅雖是自行退黨，但事實上等同於被驅逐出黨。他現在連國民力量黨的邊都別靠近。」

尹錫悅上周六發聲明稱：「為了守護這個國家的自由民主，並讓國家回歸正常，請大家務必在6月3日前往投票所，集中力量支持金文洙候選人。」

他表示：「投票給金文洙候選人，就能讓他成為總統，守護我們國家的自由與未來。若錯過這次機會，將會付出過多時間與犧牲，甚至可能無法恢復自由民主與正常國家體制。」

尹錫悅還稱：「只要我們齊心協力、鼓起勇氣，就一定能守護我們的自由與主權。現在，唯一的解答就是把力量集中到金文洙身上。」

尹錫悅5月17日宣布退出國民力量黨的同時，亦呼籲選民支持金文洙。