俄烏第2輪談判結束　前夕竟飛出多隻「黑天鵝」

俄烏第二輪談判6月2日舉行。根據土耳其外交部在1日晚間發布消息，本次會談於當地時間2日下午1時在伊斯坦堡的徹拉安宮（Ciragan Palace）舉行。



截至目前，俄烏雙方均就這次談判各自的立場和方向做出了一定說明。但就在本次俄烏會談前夕，多「黑天鵝」事件卻接連發生。

俄代表已抵達土耳其 烏方稱已確認談判框架

關於本次俄烏談判方面，記者於6月1日獲悉，參加俄烏第二輪談判的俄羅斯代表團已經抵達土耳其伊斯坦堡。

2025年6月2日，土耳其伊斯坦堡，俄烏舉行第二輪和平談判當天，由俄羅斯總統顧問梅金斯基（Vladimir Medinsky，左二）率領的俄羅斯代表團出席在徹拉安宮（Ciragan Palace）舉行的會議。（Reuters）

另據俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）5月30日的說明，俄方談判代表團仍由俄羅斯總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領。俄方代表團會攜一份備忘錄草案和其他停火提議。至於俄方談判人員的具體安排，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃29日在一檔電視節目中表示，計劃由第一輪俄羅斯代表團成員參加與烏克蘭的第二輪談判。

俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）則在5月30日說，希望俄烏雙方能在新一輪談判中就和平協議備忘錄內容進行討論。俄方不會公開備忘錄相關內容。在此框架內，黑海航行安全有可能成為雙方達成諒解的一部分。對於美國總統特朗普有關願意與俄烏元首舉行三方會談的表態，佩斯科夫說，俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）原則上支持舉行最高級別接觸，但只有在俄烏談判取得成果之後才能進行。

當地時間6月1日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通過社交媒體表示，當天他聽取了烏克蘭國防部長、外交部長、總參謀部、情報部門和安全局關於國防、行動和外交工作的全面匯報，並強調烏克蘭正全力以赴捍衛國家獨立與民眾安全，已制定近期關鍵任務。

針對於6月2日在伊斯坦堡舉行的會議，澤連斯基表示，烏方談判框架已確定，並明確提出三大核心訴求：

其一，要求實現全面無條件停火；

其二，推動雙方進行戰俘釋放行動；

其三，確保被綁架兒童能夠安全遣返。

此外，澤連斯基着重指出，為構建可靠持久的和平並保障安全，必須籌備一場最高級別的領導人會晤，他認為只有領導人直接對話，才能切實解決衝突中的關鍵問題。

2025年6月2日，土耳其伊斯坦堡，俄烏舉行第二輪和談當天，由烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）率領的烏克蘭代表團出席在徹拉安宮（Ciragan Palace）舉行的會議。（Reuters）

澤連斯基指出，此次烏克蘭參會代表團由國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）擔任團長。

此外，烏方還在1日晚間公布了本次烏方談判代表人員，本次烏方談判團隊共14人，總人數較上一次多出兩人。

第二輪俄烏談判前夕 飛出數只「黑天鵝」

但就在第二輪俄烏談判召開前夕，多單「黑天鵝」事件卻接連發生。其中包括24小時內俄兩州發生兩起橋樑倒塌事故、烏方透露對俄發起特別行動摧毀俄41架戰略轟炸機、烏陸軍司令因訓練營遭襲辭職等事件。

當地時間5月31日晚，布良斯克州一座橋樑發生倒塌，導致一客運列車脱軌，造成7人死亡、數十人受傷。當地時間6月1日凌晨，庫爾斯克州一座鐵路橋也發生倒塌，導致一貨運列車脱軌並引發火災，造成列車司機及兩名助手受傷。

俄羅斯聯邦偵查委員會發言人斯韋特蘭娜·彼得連科表示 ，這兩起塌橋相關刑事案件已移交至聯邦偵查委員會偵查總局。俄羅斯聯邦偵查委員會主席已責成調查人員對上述案件展開刑事調查。目前，偵查委員會工作人員正在塌橋現場開展行動，以查明事件全部情況。

此前，俄偵查委員會曾把這兩起事件定性為恐怖襲擊事件。隨後，俄羅斯聯邦偵查委員會刪除了把該兩起事件稱為「爆炸襲擊」的帖文。該部門最新發布的內容中已不再使用「爆炸」這一表述，而改成了「倒塌」。

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值得注意的是，在俄兩州發生橋樑倒塌事故後，烏克蘭國防情報總局在6月1日發布消息說，俄一軍列在扎波羅熱州被炸燬。截至目前，烏炸燬俄軍列與俄兩州橋樑倒塌是否存在關聯，俄烏雙方暫未予以說明。

但依據烏國防部情報總局1日的說明，烏方針對俄軍的後勤運輸線的打擊將繼續。

烏克蘭國家安全局1日晚在社交媒體發文稱，當天對俄羅斯實施了特種作戰行動，襲擊了俄軍的戰略轟炸機，稍晚會公布此次特種作戰行動的細節。烏克蘭國家安全局表示，此次行動目標精準，俄羅斯主要機場中約34%的戰略轟炸機遭到攻擊。

2024年5月20日，俄羅斯襲擊烏克蘭期間，烏克蘭總統澤連斯基在基輔接受路透社採訪。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基當晚在視頻講話中說，烏國家安全局為此次行動籌備了一年半之久。在此次作戰行動中，烏方出動117架無人機對俄多個州的機場實施了襲擊。

另據烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax-Ukraine）報道，烏國家安全局當天對俄境內多座軍用機場實施了特種作戰，俄方包括圖-95和圖-22戰略轟炸機在內的41架戰機遭到烏無人機襲擊。

俄媒：烏總統說法純屬謠言 烏方行動應名為「謊言蛛網」

作為對烏方的回應，俄羅斯「與假新聞作戰」（War on fakes）網站1日夜間發布文章稱，通過分析烏克蘭方面發布的視頻可以確認，烏總統澤連斯基所謂「已摧毀34%俄羅斯遠程機隊」的說法純屬謊言，烏方的行動應該被稱為「謊言蛛網」。

俄方的分析認為，烏克蘭方面實際上僅僅可能摧毀了兩架圖-95戰略轟炸機及一架安-12運輸機。其餘受損飛機在維修後均可恢復作戰能力，烏克蘭方面宣稱的戰果並不符合實際。（Telegram/ @warfakes）

俄方的分析認為，烏克蘭方面實際上僅僅可能摧毀了兩架圖-95戰略轟炸機及一架安-12運輸機。其餘受損飛機在維修後均可恢復作戰能力，烏克蘭方面宣稱的戰果並不符合實際。

俄國防部證實：烏無人機襲擊俄多州機場 航空裝備起火

在烏方對俄發起特別行動相關消息發布後，俄國防部在1日晚些時候證實，當天烏克蘭當局使用FPV無人機對摩爾曼斯克州、伊爾庫茨克州、伊萬諾沃州、梁贊州和阿穆爾州的機場發動了恐怖襲擊。

俄羅斯國防部表示，位於伊萬諾沃州、梁贊州和阿穆爾州的軍用機場抵禦了所有恐怖襲擊。在摩爾曼斯克州和伊爾庫茨克州，由於FPV無人機從鄰近機場地帶發射，導致多件航空裝備起火。火災已被消除，襲擊沒有造成軍人和平民傷亡。若干名恐襲參與者被逮捕。

此外，在1日稍早時，俄羅斯伊爾庫茨克州州長科布澤夫表示，烏克蘭方面對斯列德尼鎮軍事基地發動了無人機襲擊，這是首次有西伯利亞地區的軍事基地遭無人機襲擊。俄羅斯摩爾曼斯克州州長也發布消息，確認該州遭無人機襲擊，並表示其正在前往該州奧列涅戈爾斯克市的路上，當地防空系統已啟動應對無人機襲擊。

圖為2025年6月1日，網上視頻顯示俄羅斯伊爾庫茨克（Irkutsk）疑因烏克蘭無人機襲擊，竄起滾滾濃煙。 （Social Media via REUTERS ）

烏對俄境內攻擊對談判有何影響？俄方：會進行談判

另據俄新社報道，就烏克蘭對俄羅斯境內目標攻擊可能產生的影響，俄方代表團成員、俄國防部副部長福明於6月1日抵達伊斯坦堡後沒有做出具體說明。他只是表示，會進行談判。

為訓練營遭襲擔責 烏陸軍司令宣布辭職

烏克蘭方面，總台記者6月1日獲悉，烏克蘭武裝部隊陸軍司令米哈伊洛·德拉帕特（Mykhailo Drapatyi）已提交辭職報告。

烏克蘭陸軍司令米哈伊洛・德拉帕特當天通過社交媒體正式宣布，基於對第239號訓練場悲劇所肩負的個人責任，他決定辭去現有職務。

今次的代表團由俄羅斯總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，成員還包括俄羅斯副國防部長福明（Alexander Fomin）及副外長加盧津（Mikhail Galuzin）。圖為5月16日俄烏雙方在伊斯坦堡的第一輪談判。(Reuters)

烏稱陸軍訓練部隊駐地遭俄導彈襲擊 致12名烏軍士兵死亡

6月1日早些時候，烏克蘭陸軍新聞處發布的消息說，俄羅斯方面當日向烏克蘭陸軍訓練部隊駐地發動導彈襲擊，造成了嚴重的人員傷亡。烏方稱此次襲擊導致12名烏克蘭士兵不幸死亡，另有60多人受傷。事件發生後，相關調查工作隨即展開，目前調查仍在進行當中，暫未披露更多詳細訊息。

俄烏第二輪會談能否打破僵局？專家：核心問題仍是停火

2025年5月16日，俄羅斯與烏克蘭代表團計劃在土耳其伊斯坦堡舉行談判。圖為俄方代表團長，俄羅斯總統助理梅金斯基 (Vladimir Medinsky，左)，烏方代表團長，烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov，右）。（Reuters，Getty）

根據專家分析，在第二輪談判中，預計雙方討論的核心問題仍然是停火，而當前俄烏雙方在停火順序和條件上分歧嚴重。

北京外國語大學國際關係學院教授王朔認為，從本質上看，本輪談判的核心問題與首輪差別不大，關鍵在於儘快達成停火。俄羅斯提出的停火條件包括西方承諾北約不再東擴、烏克蘭保持中立、撤銷對俄製裁等，且希望把停火條件與時間安排相互關聯。烏克蘭則希望先停火再談，為戰場上處於相對劣勢的烏軍爭取喘息時間。由此可見，雙方在停火的先後順序和具體條件上分歧明顯。

北京外國語大學國際關係學院教授王朔進一步指出，俄烏雙方缺乏基本互信。儘管國際社會對俄烏通過談判和平解決衝突充滿期待，雙方也都有談判意願，但談判過程註定不會順利，更不可能一蹴而就。

本文轉載自央視新聞。

