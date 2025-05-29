浸大新聞系學生採訪韓國大選｜候選人投票　大熱李在明與民眾合照

（韓國總統大選6月3日舉行，浸會大學新聞系一班師生特往當地採訪，刊於其系《新報人》網站，授權《香港01》轉載。）



原文標題：韓國大選｜多個候選人到票站投票 民調領先李在明與民眾合照

韓國總統選舉將於6月3日舉行，今（29日）、明兩日將會率先舉行缺席投票，即選舉投票當日可能因事故缺席的選民可以提前投票。民調領先的三個政黨主要總統候選人今天都到不同票站參與提前投票，共同民主黨候選人李在明早上到首爾新村投票，又短暫與民眾交流和拍照。 事前投票首日全日投票率達19.58%，創新高。



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李在明進入票站前與年輕人握手。（《新報人》記者梁彧睿攝）

韓國時間早上約10時，李在明乘坐專車抵達首爾西大門區新村洞居民中心票站投票，歷時大約10分鐘，離開時亦有與民眾交流和拍照。

李在明離開票站時與民眾交流和合照。（《新報人》記者梁彧睿攝）

李在明抵達票站前，已經有大批警察戒備。（《新報人》記者張智浩攝）

李在明完成投票後於票站附近會見傳媒，逗留約15分鐘後離開。

李在明投票後於附近會見傳媒。（《新報人》記者張智浩攝）

李在明見記者期間，有人舉起印有李在明頭像的自製標語。（《新報人》記者梁彧睿攝）

韓聯社報道，民調機構Realmeter昨發布的選前最後一次民調顯示，李在明以49.2%支持率領先，國民力量候選人金文洙有36.8%支持率，而改革新黨候選人李俊錫的支持率為10.3%

另外兩名候選人金文洙和李俊錫則分別在仁川市桂陽區和京畿道華城市進行投票。

李在明投票期間，其他民眾亦可進入票站投票。由早上約9時半至李在明約10時半離開，票站一直有選民出入，但票站外未見人龍。至上午11時，開始見到人龍。

約早上10時半（上），票站外未見人龍，至早上11時（下），票站外開始有人排隊。（《新報人》記者梁彧睿攝）

韓國總統大選提前投票為期兩天，今（29日）至明（30日）每日上午6時至下午6時開放。

記者：張智浩、梁彧睿

編輯：梁彧睿、張智浩

指導老師：林穎茵