美國科羅拉多親以集會遭恐襲12傷　檢察官：埃及籍疑犯策劃1年多

一名埃及公民被控在美國科羅拉多州博爾德市（Boulder）舉行的親以色列集會上投擲汽油彈，造成12人被燒傷。檢察官指被告為這宗襲擊策劃了一年，他之所以使用汽油彈而不用槍支是因為他是非公民，無法在美國購槍。



路透社報道，根據美國司法部周一（6月2日）發布的書面證詞，45歲的嫌犯索利曼（Mohamed Soliman）被控以一項聯邦仇恨罪名。美國聯邦調查局（FBI）稱這宗事件是有針對性的恐怖襲擊。

索利曼告訴調查人員，他要「殺死所有猶太復國主義者」，但一直推遲行動，直到他女兒高中畢業後才終於動手。科羅拉多州和聯邦法院的文件顯示，除了聯邦仇恨罪名，他還被控企圖謀殺及襲擊罪。

警方指出，索利曼出生於埃及，在科威特生活了17年，三年前與妻子和五名孩子搬到離博爾德以南約161公里的科羅拉多斯普林斯（Colorado Springs）。

警方和聯邦調查局的書面證詞引述索利曼的話說，他曾接受槍械訓練，以取得隱蔽持槍許可證，但基於移民身份，他最終以汽油彈發動襲擊。

索利曼說，他是通過YouTube影片學會製作汽油彈。

聯邦當局指索利曼非法入境，他的旅遊簽證和工作準證都過期，在美國逾期居留。美國政府官員隨即以周日（1日）這宗暴力事件為例，說明特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府為何要嚴厲打擊非法移民。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）星期一在社媒平台X（舊稱Twitter）寫道：「鑑於昨天發生的可怕襲擊，我要提醒所有持簽證來美國的恐怖分子和他們的家人以及恐怖分子同情者，在特朗普政府的領導下，我們一定會找到你們、吊銷你們的簽證並將你們驅逐出境。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

