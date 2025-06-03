無國界醫生斥以色列將援助武器化　糧食分發中心內巴人遭屠殺

由以色列和美國支持新近成立的「加沙人道基金會」自上周起統籌加沙的糧食分發，但在過去一周，以軍先後兩次攻擊輪候食物的加沙平民。根據巴勒斯坦衞生部，最近一次的流血事件造成至少數十名巴勒斯坦人死亡及數百人受傷。

無國界醫生在加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital）參與大規模傷亡應對，有病人表示在各分發中心輪候物資期間，遭無人機、直升機、船隻、坦克和地面的以色列士兵從四面八方射擊。



圖、文：無國界醫生



無國界醫生緊急項目統籌馬內拉（Claire Manera）表示：「事件再次顯示這個新的援助物資分發系統貶低人性、危險且極為無效，導致本可避免的平民死傷。人道援助僅應由能夠安全、有效執行有關工作，並有決心這樣做的人道組織提供。」

今年1月，在以色列的狂轟猛炸下，加沙拉法（Rafah）猶如廢墟。（無國界醫生提供）

醫院擠滿傷病者 人們為領取食物而中槍

加沙人道基金會在上周二（5月27日） 首次在拉法（Rafah）派發糧食和基本救命物資，但物資數量極不足以分發給輪候人群，以軍在混亂中射殺數十人。

數天後，昨日（6月1日）在位於拉法並靠近內特扎里姆走廊 （Netzarim Corridor）的各個糧食分發中心，再有數十名巴勒斯坦人遭殺害。無國界醫生團隊昨日治療在事件中嚴重受傷的病人，部分危殆的病人仍在手術當中，但醫院的血庫幾近耗盡，醫護人員需捐血救人。

由於納賽爾醫院的病房已經爆滿，部分傷病者只能躺在走廊的病床上，他們的肢體有明顯槍傷，衣服浴血。

無國界醫生傳訊主任艾爾沙卡（Nour Alsaqa）表示，與以往不同，是次大部分病人並非婦孺而是成年男人，她說：

當人們嘗試為子女爭取食物，卻受傷且空手而回，因此顯得心力交瘁與苦惱茫然。醫院外充斥叫喊聲和警號聲，急症室不斷有新病人送達。在這片混亂中，我們更確認一名同事的兄弟在分發中心領取援助時被殺。

治療傷病者的納賽爾醫院今年5月受襲，藥物倉庫遭重創，加劇醫療物資短缺情況。（無國界醫生提供）

糧食分發中心內開火 加沙民眾：「不是援助而是騙局」

有病人向組織描述昨日事發時的混亂情況，四子之父阿布迪（Abdi）表示：

當時人們正爭奪五個卡板的物資。我們被告知領取食物，但他們隨後卻從四方八面開火，我跑了200米才發現自己中槍。這不是援助而是騙局，難道我們拿食物給子女就要送命嗎？

另一名棲身汗尤尼斯卡拉拉（Al-Qarara）的24歲流離失所者達格梅（Mohammad Daghmeh）則表示：「我於深夜3時10分中槍。由於我們都被困，我不斷流血至清晨5時。當時我和很多其他男人在一起，其中一人試圖救我出去，卻被射中頭部，死在我胸前。我們如所有人一樣為食物而來——僅為生存，別無他求。」

以色列當局限制援助物資入境，令最脆弱的人群，包括兒童、孕婦和哺乳婦女缺乏糧水。（無國界醫生提供）

逾200萬人缺糧陷絕望 組織籲持續停火、允援助入境

據聯合國稱，由於以色列當局自3月2日起實施全面圍困，加沙全數人口現已面臨饑荒風險。自上月19日起至今，僅有數百輛糧食貨車進入加沙，遠不足應對所需，令當地超過200萬人陷入絕望，他們已嚴重缺乏糧水及藥物3個月之久。

無國界醫生秘書長洛克耶（Christopher Lockyear）譴責以色列將援助武器化，指計畫似乎是對加沙種族清洗策略的一部分，為其繼續發動戰爭提供正當性。他表示：「這種危險、魯莽的援助方式，不僅沒將食物分發到最有需要的地方，卻被送到由以軍所選擇的平民聚集地區；而最脆弱的人群，包括長者和傷殘人士，幾乎沒有機會獲得急需的食物。」

無國界醫生強調，除了驅逐令及殺害平民的轟炸行動，加沙人道基金會將援助當作對付人們的武器，或同樣構成反人類罪行。組織重申只有持續停火及立即開放加沙邊境允許人道援助——包括食物、醫療物資、燃料及設備進入，才可緩解此人為災難。