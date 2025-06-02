美國親以色列集會被擲燃燒彈6人傷　警拘1人　FBI局長：恐怖襲擊

美國科羅拉多州（Colorado）博爾德市（Boulder）一個購物中心附近於6月1日發生襲擊案，造成6名示威者受傷，警方拘捕一名45歲男子。聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）其後形容，案件為恐怖襲擊。



博爾德警方發聲明稱，案發於下午約2時，該名45歲的疑犯Mohamed Soliman高呼「解放巴勒斯坦」，並向集會人士投擲燃燒彈。事發後6名年齡介乎67至88歲的傷者需要送院，其中至少1人情況危殆。

事發現場為科羅拉多大學附近的一個購物區，當時一個關注以色列人質的組織Run for Their Lives舉行集會，該組織表示，哈馬斯在2023年突襲以色列後，他們每週就在當地集會，強調一直都沒有發生暴力事件。