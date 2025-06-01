以色列軍襲擊加沙一日內釀60死　聯合國：饑民攔劫77輛運糧貨車

以色列國防軍稱，周末襲擊了加沙走廊數十個目標，包括恐怖分子和哈馬斯（Hamas）使用的基礎設施。巴勒斯坦衛生部周六（5月31日）證實，在過去24小時內，襲擊造成60人死亡，284人受傷。 聯合國世界糧食計劃署（WFP）同日表示，77輛載有援助物資的貨車進入加沙，在到目的地之前被飢餓的民眾攔截，並搶走糧食。



《獨立報》報道，以色列對加沙近3個月的封鎖已使當地人民陷入飢荒的邊緣。這些貨車大部分運送的是麵粉，報道引述美聯社採訪的加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）一名目擊者，稱聯合國貨車被臨時路障攔下，上千名絕望民眾卸下車上物資，許多人把麵粉袋扛在肩上或頭上。甚至有鏟車也參與到劫持行動中。

▼加沙居民在槍聲中劫取糧食

網上影片顯示，滿載麵粉的貨車在加沙走廊南部汗尤尼斯的Salah al-Din路上被民眾攔劫，現場傳來陣陣槍聲。（X/ @Sa7atPlBreaking）

2025年5月29日，裝載救援物資的貨車在以色列邊境等待進入以色列和加沙之間的凱雷姆沙洛姆過境點（the Kerem Shalom crossing）。（Reuters）

以軍表示，加沙南部周六向以色列發射了火箭彈，但落在邊境社區附近的空曠地區，沒有造成人員傷亡或財產損失。

當日晚上，以色列國防軍再次向加沙南部拉法（Rafah）和汗尤尼斯地區發出大規模撤離警告。它呼籲居住在地圖上紅色標記地區的巴勒斯坦人向西撤離至海岸的馬瓦西（Mawasi）地區。