衛星圖顯示：俄羅斯13架大型機遭摧毀　包括8架圖95

當地時間6月1日，烏克蘭宣布用無人機襲擊了俄羅斯摩爾曼斯克州、伊爾庫茨克州、伊萬諾沃州、梁贊州和阿穆爾州的軍用機場，烏方此次行動代號「蛛網」，宣稱擊毀或損壞超過40架俄戰略飛機。俄方隨後否認損失如此多飛機，而最新的商業衛星圖顯示，俄羅斯確實在這次襲擊中損失了數量不小的大型飛機。



綜合路透社、「戰區」網站6月2日報道，雷達成像（SAR）的商業衛星圖顯示，俄軍在伊爾庫茨克別列亞基地目前確認有4架圖-95轟炸機和4架圖-22M3被擊中損壞，摩爾曼斯克奧列尼亞基地有4架圖-95和1架運輸機被損壞，俄軍的總損失數為13架大型飛機，其中包括8架圖-95轟炸機。

除了這兩個基地外，其他俄羅斯基地沒有遭遇襲擊的痕跡。俄羅斯梁贊州佳吉列沃空軍基地的最新衛星圖顯示，烏克蘭無人機的襲擊並未對那裏造成實質性破壞。唯一能看到的是照片右側草地上的火燒痕跡。很可能是一架被擊落或被電子戰系統壓制的無人機的殘骸掉落在那裏。該空軍基地擁有三架圖-95MS戰略轟炸機、五架圖-22M3戰略轟炸機、 14 架伊爾-78M加油機/伊爾-76運輸機以及兩架蘇-30SM戰鬥機。

當地時間6月1日，烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯摩爾曼斯克州、伊爾庫茨克州、伊萬諾沃州、梁贊州和阿穆爾州的軍用機場。《基輔郵報》報道稱，烏方此次行動代號「蛛網」，擊毀或損壞超過40架俄戰略飛機，包括A-50預警機、圖-95戰略轟炸機以及圖-22M3戰略轟炸機等。

到了6月2日，烏方改變了口徑。烏克蘭國家安全和國防委員會（National Security and Defense Council）官員安德烈·科瓦連科（Andriy Kovalenko）表示，「至少有13架俄羅斯飛機被摧毀」。

儘管如此，澤連斯基以及烏克蘭國家安全局均發佈消息稱，此次代號為「蛛網」的特別行動，打擊了俄機場內34%的俄羅斯戰略轟炸機。對於這一說法，俄羅斯「與假新聞作戰」網站6月1日發佈文章稱，通過分析烏克蘭方面發佈的視頻可以確認，該說法為謊言。

俄方的分析認為，烏克蘭方面實際上僅僅可能摧毀了兩架圖-95戰略轟炸機及一架「安-12」運輸機。其餘受損飛機在維修後均可恢復作戰能力，烏克蘭方面宣稱的戰果並不符合實際。

俄羅斯國防部承認其大型機隊遭受攻擊，但沒有說明有多少架飛機損毀。俄羅斯國防部6月1日發佈消息稱，烏克蘭當天使用無人機對俄多個州的機場發動了恐怖襲擊。襲擊造成伊爾庫茨克州和摩爾曼斯克州數架飛機起火，襲擊沒有造成人員傷亡，若干名恐襲參與者被逮捕。

對於俄方的損失，「戰區」網站評論稱，俄羅斯的圖-95MS機隊是在蘇聯末期生產的，最後一架圖-95MS交付於1992年，因此這些大型飛機的損失是不可恢復性的。在烏克蘭戰爭開始時，俄羅斯的部隊可能略少於50架圖-95MSM飛機。如果摧毀數架的報告被證明是正確的，那麼俄軍機隊損失將是非常重大的。

俄羅斯的圖-160機隊仍在生產，早在2018年，俄羅斯國防部就以1600億盧布的價格訂購了10架新的圖-160M2轟炸機，使其成為俄羅斯最昂貴的飛機。如果考慮到購買力平價因素，這相當於每架飛機超過5億美元。但這些飛機的產量很低，平均下來只能做到年產1架。

儘管遭受了重擊，但外界預測俄軍會繼續發動空襲，彭博社評論說，在昨天烏克蘭襲擊俄羅斯空軍基地後，不僅不會改變俄烏戰爭的進程，而且俄羅斯對烏克蘭的襲擊次數不會大幅減少。克里姆林宮消息人士稱，俄羅斯只需要幾架轟炸機就可以實施此類襲擊。

儘管如此，「戰區」網站表示，經歷過如此多損失以後，未來俄軍圖-95機隊的出勤率會降低。

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