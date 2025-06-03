荷蘭極右派退出執政聯盟　聯合政府垮台　首相宣布辭職

荷蘭極右翼領導人維爾德斯（Geert Wilders，又譯懷爾德斯）領導的自由黨（PVV）6月2日以移民問題上有分歧為由，退出執政聯盟，導致右翼聯合政府垮台。首相斯霍夫（Dick Schoof）3日表示將會辭職。



荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof，右）2025年5月與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk，左）會面（REUTERS）

路透社2日報道，維爾德斯上週曾為推動停止庇護移民計劃尋求執政聯盟支持，惟未獲聯盟內其他夥伴的支持。

維爾德斯表示，由於執政聯盟內的其他政黨不願意支持上述移民計劃，因此他已通知總理斯霍夫（Dick Schoof），自由黨籍的部長將退出政府。

維爾德斯在社交媒體宣布自由黨退出執政聯盟：

執政聯盟的政黨紛紛批評維爾德斯及自由黨退出執政聯盟的舉動。保守派自由民主人民黨（VVD）領導人Dilan Yesilgoz批評：「我們這片（歐洲）大陸上正發生着一場戰爭，維爾德斯非但沒有迎接挑戰，反而露出推卸責任的表現。」

中間派新社會契約黨（NSC）領導人Nicolien Vroonhoven則指，在這個時候推翻政府是不負責任行為。

2024年6月6日，荷蘭極右派自由黨領導人維爾德斯（Geert Wilders，又譯懷爾德斯）在荷蘭海牙向記者發表演講。（Reuters）

報道稱，維爾德斯退出執政聯盟的舉動，導致本已不穩定的聯合政府垮台，預計在未來數月內提前舉行大選。