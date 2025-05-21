王毅：美國試圖全面封殺中國晶片 是赤裸裸單邊霸凌
撰文：蕭通
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中共中央政治局委員、外交部長王毅5月20日在北京會見美國亞洲協會會長康京和。王毅表示，中國對美政策保持連續性和穩定性，近期中美經貿高層會談取得進展，再次說明平等對話、相互尊重、妥善處理彼此合理關切符合中美兩國共同利益。但與此同時，美方繼續遏制打壓中國的正當發展權利，近日竟然試圖對中國芯片進行全面封殺，這是赤裸裸的單邊霸淩，中方堅決反對。
王毅表示，亞太地區匯聚了中美的共同利益，也集中了兩國的矛盾分歧。中美應首先通過在亞太地區實現良性互動，進而構建兩國正確相處之道，找到合作共贏的有效途徑。中方讚賞亞洲協會致力於增進中美對話交流和相互了解，希望亞洲協會繼續為增進美國社會對華正確認知發揮橋樑作用。
康京和表示，亞洲協會對中國數千年的文化積澱有著深刻了解，願繼續分享基於事實、客觀的對華認知，同更多美國有識之士一道，為消除誤解、促進理解搭建對話平台。
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