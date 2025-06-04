美媒稱特朗普政府允許維持鈾濃縮　伊朗外長：即將回應美方提案

美國媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府向伊朗提出的核協議方案，將允許伊朗繼續進行低濃度鈾濃縮活動，同時美國和其他國家將制定更詳細的計劃，以阻止伊朗發展核武器。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）6月3日表示，德黑蘭將在「未來幾天」回應美國的提議，但他未透露方案內容。



伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araghchi）2024年9月25日在聯合國大會總部出席記者會（Reuters）

阿拉格齊於3日表示，美國的提議有很多模糊之處和疑問，許多問題尚不明確。 但他重申，德黑蘭不會在鈾濃縮問題上妥協，強調「繼續在伊朗領土上進行鈾濃縮是我們的紅線」。他表示，這是所有國家都得接受的現實。

將允許運作以提供核電廠燃料

美國《紐約時報》及Axios報道，美國5月31日向伊朗提出的核協議提案，將允許伊朗在一段特定的時間內，繼續進行有限度的低濃度鈾濃縮，這與美方高層官員一直以來的宣示相矛盾。報道指出，至少在協議實施的最初幾年，伊朗將與阿拉伯國家合作建造新的鈾濃縮設施，用於生產發電廠所需的燃料。美國將同時和其他國家制定一項更詳細的計劃，旨在阻止伊朗透過鈾濃縮發展核武器。

2021年5月24日，奧地利維也納，圖為伊朗國旗在IAEA大廈前飄揚。（Reuters）

該協議要求，伊朗不得發展超過民用目的的國內鈾濃縮能力，美國將協助伊朗建造核電廠，且將建立監控體系。只有伊朗表現出真正履行承諾，令美國和國際原子能機構滿意，才會獲得解除制裁，屆時伊朗亦應停止再進行鈾濃縮。

白宮於6月1日曾證實，美國已向伊朗提交一份核協議提案，又指接受該提案「符合德黑蘭的最大利益」。對於媒體指美國將允許伊朗維持鈾濃縮，Axios指白宮回應時未有否認。