Elon Musk離任白宮還要「走數」?　美媒：尚欠特朗普1億美元捐款

全球首富馬斯克（Elon Musk）5月30日（上周五）正式離開特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的「特別僱員」一職。儘管特朗普同日為馬斯克舉行「歡送記者會」，有美國媒體就報道，馬斯克曾答應向特朗普提供3億美元（約23.5億港元）的資助，惟在他離任白宮之際，依然有1億美元（約7.84億港元）的款項尚未到位。馬斯克近日對特朗普提出的預算案口誅筆伐，令外界質疑他是否不會兌現這筆捐款承諾。



據《華爾街日報》的報道，特朗普最近就馬斯克曾承諾，削減1萬億美元（約7.845萬億港元）政府開支一事，向他的顧問團隊提出一個發人深省的問題。

報道引述政府官員指，特朗普問道：「這都是廢話嗎？」（Was it all bullshit？）。回顧上任4個多月，特朗普對馬斯克當初是否真的可以大刀闊斧地減少政府開抱懷疑態度。

2025年5月30日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，馬斯克（Elon Musk，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）一起出席記者會。（Reuters）

知情人士透露，上述事件反映出特朗普，及其內閣高層對馬斯克過去四個月在政府內部任職的表現表示懷疑和沮喪。報道指，不論是馬斯克陪同特朗普出訪中東期間、在內閣會議中，還是在白宮橢圓形辦公室，他都曾與特朗普的團隊爆發衝突。

據報道，馬斯克去年競選期間大力為特朗普助選，承諾資助特朗普團隊3億美元（約23.5億港元）。惟現時他們之間的關係變得越來越僵，馬斯克甫離任白宮就對特朗普提出的預算案大表不滿。

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）和馬斯克（Elon Musk，左）在白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reuters）

報道指，馬斯克曾告訴特朗普的副手，他未來仍將在政治上支持總統，惟川普的顧問表示，特朗普所屬的政治行動委員會尚未收到馬斯克過往曾承諾提供的1億美元（約7.84億港元）捐款。

據報道，馬斯克近來與特朗普產生矛盾的其中一個源頭是其競爭對手，Open AI行政總裁奧特曼（Sam Altman）。馬斯克與奧特曼有很深的恩怨。

當馬斯克得知奧特曼牽頭的一項交易——以及該交易計劃在特朗普出訪中東期間對外宣布——感到非常憤怒，以至於他向至少三名白宮官員大表不滿，促使他們讓特朗普介入。

報道指，為了安撫馬斯克，幕僚要調整特朗普的日程安排。知情人士透露，特朗普原本計劃在出訪中東期間，與奧特曼及其他官員討論這筆交易。但知情人士表示，為了讓馬斯克冷靜下來，對外宣布時間被推遲了一周，奧特曼也沒有與特朗普在中東行期間一起出席任何公開活動。