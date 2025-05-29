Elon Musk宣布即將離開特朗普政府　早前批「又大又美」減稅法案

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）公開批評特朗普形容為「又大又美」的減稅法案（big beautiful bill）後，於5月28日宣布他即將辭去在特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府中的職務，結束其作為「特別政府顧員」的任期。



美媒報道，馬斯克周二公開批評特朗普的減稅法案，稱他對後者支持該減稅法案感到失望，破壞了政府節流的努力，引發外界對前者與特朗普關係的關注。

2025年2月11日，美國華盛頓，圖為馬斯克在白宮橢圓形辦公室出席特朗普簽署行政命令活動。（Reuters）

馬斯克翌日在社交媒體X上作出離職的宣布，他表示：「隨着我作為特別政府顧問的任期結束，我感謝總統特朗普給予我，致力於削減政府機關浪費性支出的機會。」

他補充指，隨着此前由他領導的「政府效率部」（DOGE）漸成為政府運作的常態，其削減政府浪費性支出的使命將得到加強。

路透社最新引述一名匿名白宮官員，證實馬斯克的確將離開特朗普政府，其正式離職程序將於周三晚開始。

特朗普此前任命馬斯克為「特別政府僱員」，據美國司法部《特別政府僱員政府倫理規範摘要》，這一職位是指「在365天內為政府工作不超過130天的人」，因此後者的「特別政府僱員」身份應在5月底或6月初屆滿。