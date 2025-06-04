克里米亞大橋第三度遇襲　烏克蘭安全局：這次從水底引爆炸彈

烏克蘭安全局（SBU）6月3日表示，從水底對克里米亞大橋引爆一枚炸彈。這是自2022年莫斯科全面入侵以來，烏克蘭第三次以這條關鍵的後勤路線為攻擊目標。



SBU稱，「又進行了一場無與倫比的特別行動，第3次打擊克里米亞大橋，這次是從水底進行」。SBU表示，其中一座橋墩水面下方被安置逾1000公斤炸藥並予以引爆，並指俄軍以克里米亞大橋運送士兵和軍事設備進行侵略，使其成為攻擊的正當目標。

SBU表示，此次行動「嚴重損壞」克里米亞大橋基座。該橋由俄羅斯總統（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於2018年開通。從其公布的畫面可見，爆炸威力導致水面上迸射出水花、碎片飛濺；而另一張相片則可看到這座橋梁的一側受損。

不過，爆炸造成的損害程度暫不得而知，目前為止，19公里長的克里米亞大橋看起來運作如常。而據俄羅斯國營媒體報導，這座橋梁今天稍早一度暫時關閉約4小時。

這是烏克蘭在數天內第二次對俄羅斯重要資產實施高調行動，此前，烏克蘭於周日對莫斯科的戰略轟炸機編隊進行了精密的無人機襲擊。

本周二，俄羅斯國家調查委員會還進一步指控烏克蘭上周末炸毀了俄羅斯兩座鐵路橋樑，是「恐怖主義行為」。襲擊導致兩列火車相撞，造成 7 人死亡，113 人受傷，其中包括兒童。

有分析指，烏克蘭似乎正決心改變美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府所宣揚的基輔在戰爭中無籌碼的說法。