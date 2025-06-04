英國擬控俄班主阿巴莫域治　將售出車路士所得用於俄烏戰爭受害人

英國財相李韻晴（Rachel Reeves）及外交大臣林德偉（David Lammy）於6月3日發表聯合聲明，稱英國政府已準備好將俄羅斯商人艾巴莫域治（Roman Abramovich）告上法庭，尋求將其售出英超球隊車路士的所得資金，用於援助烏克蘭的戰爭受害者。



圖為2025年5月28日，車路士擊敗對手貝迪斯，首奪歐協聯冠軍。（Reuters）

資金運用存分歧 賣盤所得凍結在英銀行

俄羅斯於2022年入侵烏克蘭後，英國對艾巴莫域治實施制裁，以打擊俄羅斯寡頭。同年5月，艾巴莫域治倉促以25億英鎊售出車路士，原承諾將所得款項創建一個人道主義慈善機構。

路透社引述知情人士稱，由於艾巴莫域治與英國政府在資金運用上存在分歧，這筆資金仍被凍結在英國銀行帳戶。該知情人士稱，英國希望這筆資金只用於烏克蘭，但艾巴莫域治希望能用於所有戰爭受害者。

2025年3月26日，英國倫敦，圖為李韻晴在發表財政預算案後會見傳媒。（Reuters）

英政府稱談判大門仍然敞開

李韻晴及林德偉的聲明稱，英國政府對迄今未能與艾巴莫域治達成共識深感失望，雖然談判大門仍然敞開，但英國政府已做好充分準備，必要時將通過法院進行訴訟，以確保烏克蘭受苦受難的民眾能盡快從這些收益中受益。

代表艾巴莫域治的律師事務所暫未回應。