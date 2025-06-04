特朗普：我很喜歡習近平　但很難跟他達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月4日撰文指，他很喜歡中國國家主席習近平，一直都喜歡，將來也永遠喜歡，但他非常強硬，很難跟他達成協議。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）6月4日撰文指，他很喜歡中國國家主席習近平，一直都喜歡，將來也永遠喜歡，但他非常強硬，很難跟他達成協議。（X@TrumpTruthOnX）

美國財長貝森特（Scott Bessent）上周曾表示，與中國的貿易談判進度有點停滯不前。特朗普其後於5月30日發文談關稅磋商，批評中國完全違反與美國的協議。

有美國媒體其後報道，自中美雙方在日內瓦達成「關稅休戰協議」後，中國並未加快在稀土出口方面的審批，是引發美方近日指責中方違背協議的主因。

2025年5月30日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室與馬斯克（Elon Musk，不在圖中）舉行記者會歡送後者離任「政府特別僱員」。（Reuters）

2025年6月3日，美國華盛頓，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）舉行記者會。（Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）6月2日表示，總統特朗普和中國國家主席習近平或於本周通話。財長貝森特、白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）前一天也分別稱，相信特朗普將很快與中國國家主席習近平通話，以解決包括關鍵礦產爭端在內的貿易問題。